Udinese, i tifosi sul caso Maignan: "Solo lui ha sentito i fantomatici cori"

SUI SOCIAL

Una pagina Instagram legata al tifo organizzato friulano accusa il portiere del Milan: "Il gesto non è stato verificato da nessuna forza dell’ordine o giudice sportivo"

Dopo le dure accuse di Mike Maignan e la promessa di punizioni esemplari da parte dell'Udinese, sul caso di razzismo che sabato sera ha portato alla sospensione della sfida del Bluenergy Stadium di Udine intervengono ora anche i tifosi bianconeri, che tramite una pagina Instagram legata al tifo organizzato friulano, Curva Nord Udine Amarcord, si difendono e di fatto accusano il portiere rossonero di essersi inventato tutto: "Una cinquantina di telecamete, microfoni, forze dell'ordine, 25.000 persone allo stadio e l'unico ad aver sentito questi fantomatici cori razzisti è stato Maignan???"

"Presidente Fifa che rimane indignato dopo aver lucrato tutto il possibile sul calcio - prosegue il post - presidente CONI che condanna ovviamente il gesto che però non è stato verificato da nessuna forza dell'ordine o giudice sportivo! Gente che condanna la nostra curva perché Tizio ha sentito al bar la mamma di Caio a cui la sorella di Sempronio gli ha detto che l'amico ha visto al tg che... Ma di cosa stiamo parlando?! Come le pecore, in tv o nei social dicono una cosa e tutti ci credono? Prima di diffamare una tifoseria, una gente, un popolo che ci siano delle prove almeno".

Proprio per ciò che scrivono i tifosi friulani, in attesa di sapere cosa deciderà il Giudice Sportivo, è difficile pensare che la curva bianconera rischi una squalifica perché secondo l’articolo 28 del codice di giustizia sportiva, le società sono ritenute responsabili per cori che siano espressione di discriminazione "per dimensione e percezione reale del fenomeno". I “buu” sono quindi sanzionabili con un’ammenda, ma non punibili con le porte chiuse se a intonarli sono state poche decine di persone.

Vedi anche Milan Maignan insultato, Maresca: "Mi sono comportato da fratello, un gran dolore"