Udinese: festa con altre sette persone in un appartamento, multato Gotti

Multa per l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ma il giudice sportivo di Serie A non c'entra. Nessuna questione di campo. Per Gotti la sanzione è arrivata per aver partecipato a una festa, dove erano presenti altre sette persone, in un appartamento privato di Udine, violando così le norme anti-Covid. Lo riferisce 'Il Gazzettino'. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì: sono stati i vicini di casa a chiamare le forze dell'ordine, disturbati dall'eccessivo rumore proveniente dalla casa. Le sanzioni erogate ammontano a 400 euro a testa.