Serie A, Lazio-Udinese 1-1: Romagnoli risponde a Thauvin

LE STATISTICHE

Lazio e Udinese tornano a pareggiare un match di Serie A per la prima volta dal 16 ottobre 2022 (0-0 all’Olimpico in quel caso).

La Lazio è rimasta imbattuta per sei partite consecutive di Serie A (3V, 3N) per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2024, con Igor Tudor in panchina (sette in quel caso – 4V, 3N).

La Lazio ha pareggiato quattro delle ultime sei gare interne di Serie A (1V, 1P), lo stesso numero di segni ‘X’ ottenuti dai biancocelesti davanti ai propri tifosi nella competizione rispetto alle precedenti 25 partite (16V, 5P).

L’Udinese è rimasta imbattuta per cinque trasferte consecutive contro la Lazio in Serie A (2V, 3N) per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra il 1961 e il 1990 (cinque anche in quel caso – 2V, 3N).

La Lazio ha subito almeno un gol nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A, la striscia più lunga di gare interne in campionato con reti concesse agli avversari dal periodo tra ottobre 2018 e gennaio 2019 (sette anche in quel caso, con Simone Inzaghi in panchina).

Alessio Romagnoli torna a segnare un gol in Serie A 646 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dalla rete realizzata contro l’Empoli al Castellani il 3 giugno 2023; in generale, quella del classe ’95 è solo la seconda marcatura interna con la maglia della Lazio in campionato, la prima da quella siglata allo Spezia il 2 ottobre 2022.

Alessio Romagnoli ha segnato un gol per due partite consecutive contando tutte le competizioni per la terza volta in carriera; in precedenza ci era riuscito solamente con il Milan: la prima volta a novembre 2017 (contro Sassuolo e Napoli), mentre la seconda tra ottobre e novembre 2018 (contro Genoa e Udinese), sempre in Serie A in quel caso.

Secondo assist in questa Serie A per Matías Vecino: il centrocampista biancoceleste non effettuava più di un passaggio vincente in un singolo campionato dalla stagione 2019/20 (due, con l’Inter in quel caso).

L'Udinese è solo una delle due squadre, insieme alla Lazio (sua attuale formazione), contro cui Matías Vecino conta quattro partecipazioni al gol in Serie A: due marcature e due passaggi vincenti contro i friulani per il classe '91.

Florian Thauvin ha segnato un gol per due gare consecutive per la seconda volta in questo campionato, la prima dallo scorso dicembre (contro Fiorentina e Napoli in quel caso).

Primo assist in questa Serie A per Lorenzo Lucca: l'attaccante dell'Udinese non serviva un passaggio vincente in campionato dallo scorso 26 maggio (rete di Keinan Davis nell'1-0 contro il Frosinone al Benito Stirpe).