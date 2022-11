Serie A: Udinese-Lecce 1-1, Beto risponde a Colombo e salva Sottil

UDINESE-LECCE 1-1

I salentini accarezzano l'impresa, colpiscono anche due pali ma si fanno raggiungere nel secondo tempo. Per i friulani 5a gara senza vittorie

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Udinese e Lecce fanno 1-1 nel primo anticipo della 13a giornata di Serie A: per i friulani è la 5a gara di fila senza vittorie. Ottimo primo tempo dei salentini che vanno a segno con Colombo (33') e possono recriminare per due pali colpiti da Strefezza (2') e Gallo (47'). I padroni di casa crescono nella ripresa e trovano il pareggio con Beto da pochi passi su assist di Success (68'). Sottil supera almeno momentaneamente la Juve, per Baroni un punticino nella strada verso la salvezza.

LA PARTITA

Udinese e Lecce si dividono la posta in palio alla Dacia Arena, un risultato che conferma il momento no dei friulani e regala un prezioso punto salvezza ai salentini. Il pareggio è tutto sommato il risultato più giusto (meglio gli ospiti nel primo tempo, reazione friulana nella ripresa), ma il Lecce può recriminare per non aver raccolto di più nella prima frazione dove, oltre al gol di Colombo, ha colpito due pali in apertura con Strefezza e nel finale con Gallo. L'Udinese non è più la squadra fluida e dallo strapotere fisico di qualche settimana fa, ma Sottil può essere soddisfatto per la reazione, più di nervi che di gioco, vista nella ripresa.

Sottil deve fare a meno all'ultimo di Udogie, fermato da un problema a un flessore: dentro Ehizibue, con Pereyra a sinistra. A centrocampo c'è Samardzic, mentre Beto è preferito a Success come partner di Deulofeu. Tre cambi anche per Baroni rispetto all'11 che ha iniziato il match con la Juve: in difesa tocca a Umtiti, mentre in attacco ci sono Colombo e Banda per Ceesay e Oudin. Nel primo tempo l'Udinese conferma di non attraversare un buon momento, con un gioco prevedibile e le punte che non riescono mai a rendersi pericolose. Non a caso, quindi, le migliori occasioni sono per un Lecce ordinato, che domina a centrocampo e riesce anche a far male alla retroguardia bianconera. Il primo campanello d'allarme per i padroni di casa già al 2', quando il rasoterra di di Strefezza dal limite sbatte sul palo alla sinistra di Silvestri. La reazione dei ragazzi di Sottil è tutta da fuori con Pereyra (para a terra Falcone), il più pericoloso dei suoi (23'). Al 33' il Lecce sblocca il match: Colombo calcia, Ebosse lo mura, ma il pallone rimane all'ex Primavera del Milan che fa secco Silvestri da pochi passi. L'Udinese ha un sussulto con Pereyra (provvidenziale deviazione di Umtiti in angolo) e Walace (conclusione alta al volo da pochi passi), ma il tempo si chiude con il secondo legno dei salentini, un gran sinistro di Gallo dalla distanza che prende in pieno il palo alla destra di Silvestri (47'). Si va al riposo con il Lecce meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa il Lecce cala vistosamente e l'Udinese prende coraggio. Falcone mura prima Beto e poi Deulofeu, poi Hjulmand salva sullo spagnolo che chiede un rigore che non c'è e Baschirotto pura il portoghese. Sottil azzecca il cambio dalla panchina inserendo una punta in più Success e proprio il nigeriano serve a Beto, il peggiore in campo, il pallone del pareggio. Le squadre si allungano e sono i padroni di casa a sfiorare la vittoria, prima con una bella ripartenza di Deulofeu (destro impreciso) e poi al 95' con Pereyra, che si fa murare da Falcone. Un pareggio alla fine giusto, anche se i salentini possono rammaricarsi per i due pali presi nel primo tempo.

LE PAGELLE

Beto 6,5 - Fino al momento del gol dell'1-1, il portoghese è stato forse il peggiore in campo. Ma il fiuto del gol ce l'ha nel sangue e la sua zampata evita un rovinoso ko. Ritrova il gol dopo un mese.

Success 6,5 - Il suo ingresso dà la scossa a una squadra intorpidita e con poche idee. Suo l'assist per l'1-1 di Beto.

Arslan 5 - Serata complicata per il centrocampista turco, che non riesce mai a trovare le giuste distanze e non dà ritmo all'azione dei suoi. Giustamente sostituito.

Hjulmand 7 - Il danese conferma ancora una volta di essere uno dei migliori. Gioca davanti alla difesa e dalle sue parti non si passa mai. Prezioso.

Colombo 6,5 - Baroni gli regala una maglia da titolare dopo un mese e il giovane attaccante lo ripaga con il gol del vantaggio dei salentini. Cala nel secondo tempo come il resto della squadra fino alla sostituzione al 73'

Dermaku 5 - Entra al 57' al posto dell'infortunato Umtiti, si fa anticipare da Beto in occasione dell'1-1. Si fa male nel finale e lascia i suoi in 10.

IL TABELLINO

UDINESE-LECCE 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 5,5, Ebosse 5,5; Ehizibue 5,5 (35' st Nuytinck sv), Samardzic 5 (35' st Jajalo sv), Walace 6, Arslan 5 (19' st Success 6,5), Pereyra 6,5; Beto 6,5, Deulofeu 5,5 (44' st Ebosele sv). A disp.: Padelli, Piana, Makengo, Abankwah, Buta, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi. All.: Sottil 5,5

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6, Baschirotto 6,5, Umtiti 6,5 (12' st Dermaku 5), Gallo 6,5; Gonzalez 6 (38' st Bistrovic sv), Hjulmand 7, Blin 6; Strefezza 6 (28' st Di Francesco 5,5), Colombo 6,5 (28' st Ceesay 5,5 ), Banda 5,5 (38' st Oudin sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Cetin, Pongracic, Askildsen, Helgason, Listkowski, Voelkerling, Pezzella, Rodriguez. All. Baroni 6

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 33' Colombo (L), 23' st Beto (U)

Ammoniti: Deulofeu (U), Bijol (U), Umtiti (L), Oudin (L)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore ha segnato quanto Beto (17 gol) senza servire nemmeno un assist nei maggiori cinque campionati europei.

• Lorenzo Colombo è l'unico attaccante nato dopo l'1/1/2002 a vantare già due reti in questa Serie A.

• Questo è solo il secondo pareggio tra Udinese e Lecce in 29 incontri di Serie A, il primo da quello dell’ottobre 2008 in casa dei pugliesi (2-2).

• Il Lecce è rimasto imbattuto in due incontri consecutivi contro l’Udinese per la seconda volta, la prima dopo i due successi di fila ottenuti tra marzo e dicembre 2001.

• Ottavo assist in Serie A per Isaac Success: il 50% dei passaggi vincenti forniti in massima serie sono stati per un gol realizzato da Beto.

• L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato (4N, 1P): i bianconeri non registravano così tante gare senza successo in massima serie da dicembre 2021 (3N, 2P).

• L’Udinese è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio nei maggiori cinque campionati europei in corso (14).

• Antonino Gallo è il giocatore del Lecce che ha creato più occasioni da rete (tre) e quello che ha effettuato più passaggi (28) in questa sfida.

• Il Lecce ha pareggiato sei incontri in questo campionato, è la squadra che ne conta di più nel torneo in corso (sei).