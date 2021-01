Serie A: Udinese-Inter 0-0, i nerazzurri mancano l'aggancio al Milan

UDINESE-INTER 0-0

Nell'anticipo della 19a giornata di Serie A, l'Inter pareggia 0-0 con l'Udinese e manca l'aggancio al Milan in vetta, portandosi a 2 punti dai rossoneri. Deciso passo indietro per i nerazzurri rispetto al match con la Juve, imbrigliati dai friulani bravi a difendersi in 11 uomini davanti a Musso. E proprio il numero 1 argentino a disinnescare con una super-parata la conclusione di Martinez al 23', l'occasione più nitida per gli ospiti. Getty Images

LE PAGELLE

Musso 7 - Solo una parata difficile, ma è un autentico miracolo su Lautaro. Per il resto ordinaria amministrazione e solo qualche spavento.

De Paul 6,5 - Da mesi obiettivo di mercato dei nerazzurri, dimostra questa sera perché Conte lo voglia a tutti i costi. Quando ha la palla tra i piedi difficilmente la perde e combina sempre qualcosa di positivo

Arslan 4,5 - Si fa subito ammonire per un fallo su Vidal, poi rischia di beccarsi il secondo giallo in un paio di occasioni e Gotti lo manda anzitempo negli spogliatoi per evitare danni.

De Vrij 6,5 - L'Udinese imposta una gara prettamente difensiva e il centrale olandese non ha problemi con gli evanescenti Lasagna e Deulofeu.

Lautaro Martinez 5 - Vero che il connazionale compie un autentico miracolo, però per l'ennesima volta non riesce ad essere cinico e alla fine il suo errore costa all'Inter vittoria, aggancio al Milan e platonico titolo d'inverno.

Vidal 5 - Sembrava rinato grazie al gol alla Juve, ma alla Dacia Arena è tornato il solito giocatore scostante e senza acuti. Si arrabbia quando Conte lo toglie per inserire Sensi, ma il suo apporto è praticamente nullo.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 0-0

Udinese (3-5-2): Musso 7; Becao 5,5, Bonifazi 6,5 (18' st De Maio sv), Samir 6,5; Stryger Larsen 6 (33' st Nuytinck sv), De Paul 6,5, Arslan 4,5 (33' Walace 6), Pereyra 6, Zeegelaar 6 (33' st Molina sv); Deulofeu 5 (17' st Mandragora 6), Lasagna 5. A disp.: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Micin, Nestorovski. All.: Gotti 6

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Bastoni 6; Hakimi 5,5, Barella 6, Brozovic 5,5, Vidal 5 (25' st Sensi 6), Young 5,5 (25' st Perisic 5); Lukaku 5,5, Lautaro Martinez 5 (25' st Sanchez 6). A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Eriksen, Darmian, Pinamonti. All.: Conte 5,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: -

Ammoniti: Arslan (U), Samir (U), Bastoni (I), Zeegelaar (U), Sensi (I)

Espulsi: -

Note: Al 91' espulso l'allenatore dell'Inter Conte (I) per proteste. Al triplice fischio espulso anche Oriali (I) per proteste.