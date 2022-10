Seria A: Udinese-Atalanta 2-2, la Dea si fa rimontare due gol

UDINESE-ATALANTA 2-2

Bergamaschi avanti con Lookman e Muriel, ma raggiunti da Deulofeu (punizione) e Perez. I friulani interrompono la striscia di 6 vittorie di fila

Udinese, che rimonta all'Atalanta



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 2-2 il match d'alta classifica tra Udinese e Atalanta per la 9a giornata di Serie A. A mangiarsi le mani sono i bergamaschi che gettano al vento un vantaggio di due gol: gara sbloccata da Lookman al 36' su assist di Muriel, poi il colombiano si procura e realizza il rigore del 2-0 (56'). I friulani, che interrompono la striscia di 6 vittorie di fila, non mollano, tornano in partita con una precisa punizione di Deulofeu (67') e trovano il pari con un colpo di testa di Perez (78'). Festa agrodolce per Gasperini, alla 300a panchina con la Dea.

LA PARTITA

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato, soprattutto in un secondo tempo denso di emozioni e ribaltamenti. Anche questo pomeriggio Atalanta e Udinese hanno confermato quanto buono fatto vedere sin qua, la prova vivente che con organizzazione e corsa si puù giocare un calcio bello e vincente. Senza dubbio a mangiarsi le mani sono i bergamaschi, che hanno gettato alle ortiche una vittoria che sembrava ormai in tasca, soprattutto per merito dei bianconeri che ci hanno sempre creduto e hanno spinto fino alla fine. La Dea è perfetta per 65', fino a quando Gasperini non toglie i due migliori (Muriel e Lookman) per inserire Hojlund e Malinovsky. Una scelta incomprensibile vista da fuori, mentre Sottil ribalta la squadra inserendo Arslan, Samardzic e Success. Con nuova linfa i friulani spingono e mettono alle corde la Dea che capitola sulla punizione di Deulofeu e sul colpo di testa di Perez. Un pareggio alla fine giusto per quanto prodotto dalle due squadre.

Sottil deve fare a meno di Becao e sceglie Ebosse come braccetto della difesa a tre. In attacco Beto vince il ballottaggio con Success. Gli altri protagonisti di questo incredibile inizio di stagione sono confermati in blocco. Problemi in difesa per Gasperini, che perde anche Toloi: arretrato De Roon e Scalvini a centrocampo. Alle spalle di Muriel, la coppia Pasalic-Lookman. Le due squadre fanno dell'intensità una delle loro migliori caratteristiche, la Dea pressa altissimo e ai padroni di casa manca la qualità per ripartire con la consueta pericolosità. Così si assiste a grandi duelli, ma a poche occasioni. Muriel, fischiatissimo dal pubblico della Dacia Arena, calcia in modo impreciso una punizione da posizione defilata (10') e poi impatta male un bel cross di Lookman (16'). La risposta dei friulani, imprecisi nell'ultimo passaggio, è tutta in una doppia conclusione di Lovric alta al 18' e al 36'. Nello stesso minuto l'Atalanta passa: splendido lancio di Koopmeiners per lo scatto di Muriel, il colombiano crossa sul secondo palo per l'inserimento di Lookman che in spaccata anticipa Makengo e fa secco Silvestri. Il tempo si chiude con una punizione non irresistibile di Koopmeiners, il portiere non trattiene e per poco non combina la frittata.

Il primo tempo con poche emozioni lascia spazio a una ripresa per cuori forti. Muriel si procura (sgambetto di Udogie) e realizza il rigore del 2-0 al 56' che sembra mandare i titoli di coda al match. Sottil si gioca le carte Arslan, Samardzic e Success, mentre Gasp al 65' leva il colombiano e Lookman per dare spazio a Hojlund e Malinovsky. E' l'inizio della fine per gli orobici, che subiscono l'1-2 a causa di una splendida punizione di Deulofeu (67') e subiscono la pressione dei padroni di casa negli ultimi 25'. Trascinata dall'entusiasmo dei tifosi, la squadra friulana agguanta il pareggio con un colpo di testa di Perez da pochi passi (assist dal fondo di Pereyra) e nel recuperano sfiorano addirittura la vittoria con un rasoterra impreciso di Arslan. Si ferma a 6 la striscia vincente di Sottil, anche se la rimonta di oggi vale quanto una vittoria.

LE PAGELLE

Deulofeu 7 - Primo tempo fumoso e inconcludente, poi la punizione vincente lo risveglia e guida la rimonta dei suoi.

Udogie 5 - Meno dirompente del solito con i suoi inserimenti, grande ingenuità quando sgambetta in area Muriel e provoca il rigore del 2-0.

Beto 5 - La grande delusione della gara. Perde alla grande il duello a distanza con Muriel, imbavagliato dalla difesa bergamasca. Dopo 65' lascia il posto a Success senza in pratica lasciare traccia.

Muriel 7,5 - I fischi dei suoi ex tifosi gli danno una carica incredibile. Serve l'assist a Lookman, si procura e trasforma il rigore con grande freddezza. Pomeriggio da incorniciare.

Lookman 7 - Si fa trovare pronto sul cross al bacio di Muriel. Quando parte in velocità sono dolori per la retroguardia bianconera.

Koopmeiners 7 - L'olandese è l'assoluto padrone del centrocampo. Da applausi il lancio millimetrico con cui innesca Muriel in occasione del primo gol.

IL TABELLINO

UDINESE-ATALANTA 2-2

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 7, Bijol 5,5, Ebosse 5,5; Pereyra 6,5 (42' st Ehizibue sv), Lovric 5 (14' st Arslan 6), Walace 6, Makengo 5,5 (14' st Samardzic 6), Udogie 5; Beto 5 (20' st Success 6), Deulofeu 7. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Nestorovski, Semedo, Guessand. All.: Sottil 6,5

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 5,5; Okoli 6,5, Demiral 5,5, De Roon 6; Hateboer 6, Koopmeiners 7, Scalvini 6 (42' st Ruggeri sv), Maehle 5 (34' st Soppy sv); Lookman 7 (20' st Malinovsky 5), Pasalic 5,5 (34' st Ederson sv); Muriel 7,5 (20' st Hojlund 5). A disp.: Rossi, Bertini, Boga, Zortea. All.: Gasperini 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 36' Lookman (A), 11' st Muriel (A), 22' st Deulofeu (A), 33' st Perez (U)

Ammoniti: Bijol (U), Demiral (A), Lookman (A), Ebosse (U), Hateboer (A)

Espulsi: -

Note: Ammonito per proteste il tecnico Sottil (U)

LE STATISTICHE

• L’Udinese ha ottenuto 13 punti da situazione di svantaggio in questa Serie A, almeno quattro in più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei in corso.

• Nessuna squadra ha segnato più reti di testa dell’Udinese nei cinque grandi campionati europei in corso (sette, come Tottenham e Monaco).

• L’Atalanta ha ottenuto più di 20 punti (21) nelle prime nove gare in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia; l’Udinese invece, con i suoi 20 punti, ha eguagliato il suo primato a questo punto di un massimo campionato (20 anche nel 2008/09).

• Luis Muriel è uno dei tre giocatori stranieri che hanno segnato almeno 12 gol contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (12 v Udinese), insieme a Hernán Crespo (14 contro l’Udinese) e Gonzalo Higuaín (12 contro la Lazio).

• Luis Muriel ha segnato 50 gol con l'Atalanta in Serie A, raggiungendo Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen al sesto posto tra i migliori marcatori con la Dea nel massimo campionato.

• Gerard Deulofeu ha segnato otto dei suoi 19 gol in Serie A con tiri da fuori area; questa inoltre è la sua seconda marcatura su punizione diretta nella competizione, dopo quella realizzata contro il Cagliari il 18 dicembre 2021.

• Roberto Pereyra ha servito cinque assist in questa Serie A, tanti quanti in tutta la scorsa stagione. Con quello odierno inoltre è stato coinvolto in 50 reti nel massimo campionato italiano (21 gol e 29 assist).

• Ademola Lookman ha segnato tre reti con appena cinque tiri nello specchio in Serie A (10 conclusioni complessive).

• L'Atalanta è, con l'Inter, una delle due squadre che hanno trovato il gol in ogni gara giocata in questo campionato.

• Questa è stata la 300ª panchina di Gian Piero Gasperini con l’Atalanta considerando tutte le competizioni; dal suo esordio con i bergamaschi nel 2016/17, solo tre tecnici dei cinque grandi campionati europei hanno collezionato più gare da allenatore con una singola squadra: Pep Guardiola con il Man City, Jürgen Klopp con il Liverpool e Diego Simeone con l’Atletico Madrid.