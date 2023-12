Udinese, Samardzic: "Con l'Inter sarà la mia partita, darò il 200%"

LE PAROLE

Il serbo in vista della sfida con i nerazzurri di sabato: "Si è parlato tanto in questa stagione e nella scorsa..."

Lazar Samardzic sembra già carico per Inter-Udinese, in programma sabato sera a San Siro. Dopo il mancato passaggio in nerazzurro, e le conseguenti polemiche della scorsa estate, il centrocampista serbo ha ammesso di sentire particolarmente la sfida con la capolista: "Sarà la mia partita - le sue parole nell'intervento alla cena di Natale del club friulano -. Si è parlato tanto in questa stagione e nella scorsa e voglio dare il 100% anche contro l’Inter. Anzi, di più perché sono una delle squadre più forti in Italia: dovrò dare il 200%".

"Il pareggio all'ultimo respiro col Verona? È stato un grande peccato, abbiamo giocato molto bene - ha proseguito -. Dobbiamo restare uniti per uscire da questa situazione. Voglio aiutare sempre la squadra con la mia qualità offensiva, ma serve anche la fase difensiva. È importante tutto e qui siamo tutti molto uniti. Ora gioco un po’ di più e questo perché mi impegno al massimo in ogni allenamento. La Serie A è molto fisica e ci serve ogni minuto di preparazione per vedere come funziona il nostro corpo".

Vedi anche Mercato Udinese, ag. Samardzic: "Deluso dall'Inter. Juve? Pronto per il passo successivo"