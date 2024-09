Runjaic: "Ho studiato l'Inter: è la più forte d'Italia, non ha punti deboli"

VERSO UDINESE-INTER

L'allenatore dei friulani, in vista della partita di sabato, si è augurato che i suoi non ripetano gli errori di Roma

© Getty Images "Nel calcio si fanno errori, se non ci fossero sarebbe uno sport noioso. Noi dobbiamo migliorare in determinate situazioni, ci stiamo allenando per farlo ma in campo poi ci sono anche gli avversari. A Roma abbiamo reso la partita troppo facile agli avversari, con l'Inter dobbiamo evitare gli errori". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic in vista del match di sabato contro i nerazzurri. "Se commetti un errore contro squadre come l'Inter o come la Roma vieni subito punito", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

"A mio avviso l'Inter non ha punti deboli, abbiamo guardato del materiale e occupano bene tutte le posizioni, ruotano in campo, corrono molto, hanno una fase difensiva strutturata, giocano bene senza palla, hanno molti punti di forza", ha proseguito il mister dei friulani. "Mi sono guardato delle loro partite dello scorso anno per mostrare ai giocatori come posizionarsi in campo e, secondo me, sono la squadra più forte della Serie A. Loro non sono ancora al 100%, ma noi dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo, non abbiamo pressione sulle spalle. Davanti ai nostri tifosi dobbiamo dare il meglio e vedremo a fine partita cosa avremo ottenuto. Di sicuro otterremo degli insegnamenti importanti". Runjaic si è poi soffermato su alcuni singoli. "Non sappiamo ancora di preciso quanto sia serio l'infortunio di Payero, ha il piede ancora gonfio. A inizio settimana ne sapremo con precisione l'entità dopo gli esami strumentali. In ogni caso non ci sarà contro l'Inter, se tutto va bene tornerà dopo la sosta. Giannetti sta migliorando, è sulla via del ritorno ma contro l'Inter non ci sarà. Vedremo per il Lecce, bisogna aspettare settimana prossima".

"Kamara e Kristensen - ha continuato - non sono in forma al 100%, forse non li rischieremo anche se stanno migliorando. Hanno infortuni non gravi, ma scendendo in campo non in forma potrebbero subire ricadute. Abbiamo comunque giocatori che possono fare bene". Sulla possibile titolarità di Davis: "Potrebbe essere". Riguardo il modulo, "non posso dare una risposta sicura al 100%. Contro la Roma abbiamo iniziato male la partita, non abbiamo giocato bene in fase difensiva e ancora peggio in fase di possesso, se giochi così contro squadre di questo livello, se corri solo dietro al pallone, tutto diventa difficile". "Ho già dimenticato Roma, la sconfitta non dipende dal sistema, dipende dalla qualità di gioco, dai movimenti senza palla. Dobbiamo essere più aggressivi, abbiamo perso duelli decisivi a Roma. Questi - ha sottolineato - sono stati fattori decisivi e gli errori non devono ricapitare contro l'Inter".