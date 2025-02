Pozzo assolve Lucca: "Caso chiuso, sono cose che capitano. È stato punito"

Dopo la tempesta torna la calma. Sono stati giorni travagliati per Lorenzo Lucca e il mondo Udinese. La pietra della discordia va cercata sul dischetto del rigore del Via del Mare, dove il bomber ex Ajax ha deciso di prendersi un rigore che non gli spettava. Trasformato il penalty (ed esultato in solitaria), mister Runjaić ha deciso di sostituirlo immediatamente, aprendo di fatto il caso. Nei giorni successivi all'episodio, sono state tante le sanzioni ipotizzate per il ragazzo: da una multa salata fino all'esclusione dalla rosa dei friulani. Una scelta, quella dell'esclusione, che sicuramente non avrebbe aiutato la società a preservare il valore del calciatore in vista delle più che probabile cessione nella prossima finestra di mercato. Così a riportare il sereno sulla Dacia Arena è stato proprio il patron Giampaolo Pozzo: "Vorrei ridimensionare il caso Lucca: è vero che ci sono regolamenti di squadra che vanno rispettati ma bisogna dare delle attenuanti, come la forte tensione mentre si gioca".