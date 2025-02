Verso una maxi-multa

Dalla società non ci sarà alcuna comunicazione ufficiale fino a quando lo staff tecnico si riunirà, in settimana, assieme al capitano Thauvin, ai giocatori e a Lucca per capire quale tipo di provvedimento sarà adottato. Secondo quanto trapela si va verso una maxi multa interna, anche perché il bomber avrebbe subito riconosciuto l'inopportunità del proprio comportamento nei confronti del capitano e del resto della squadra che lo aveva pregato di non presentarsi sul dischetto. Come testimonia - riferiscono le fonti interne - l'uscita dal campo con stretta di mano al mister. In ogni caso, l'ultima parola spetterà proprio al tecnico tedesco che nel corso del campionato ha escluso, per scelta tecnica - all'epoca per scarso impegno in allenamento - già alcuni calciatori da singoli match, subito reintegrati nella gara successiva.