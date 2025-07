Udinese, novità nello staff di Runjaic: il comunicato

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, l'Udinese ha annunciato alcune novità nello staff di Kosta Runjaic: "Prosegue a pieno ritmo la preparazione dei bianconeri in vista della nuova stagione. Assieme agli atleti, è al lavoro anche lo staff della Prima Squadra, che rispetto alla scorsa annata vede diverse conferme ma anche alcune novità.



In panchina prosegue il suo percorso mister Kosta Runjaic, affiancato anche nel 2025/26 dai suoi collaboratori Przemyslaw Malecki (viceallenatore) e Alexander Trukan. Resta nello staff anche il collaboratore tecnico bianconero Matteo De Biaggio, giunto alla sua quarta stagione in prima squadra dopo gli anni da allenatore delle giovanili. Ricopriranno i loro ruoli anche in questa stagione gli allenatori dei portieri Sergio Marcon e Kris Stergulc e i match analyst Michele Guadagnino e Mattia Mosanghini. Confermato anche il responsabile della preparazione atletica Jordi Garcia, che collaborerà con il nuovo preparatore atletico Angel Aceña Rodriguez - oltre al già presente Francesco Tonizzo - e con Pedro Abraham Capella, che si occuperà del recupero infortunati.



Lo staff medico saluta dopo venticinque anni il dottor Aldo Passelli, mentre accoglie nel ruolo di medici sociali Bruno Massa e Riccardo Savi. Confermato Fabio Tenore come responsabile dell'area medica. Antonio Manzanera è il nuovo responsabile dei fisioterapisti, che saranno ancora Francesco Fondelli, Pasquale Iuliano ed Alessio Lovisetto, a cui si aggiungono le new entry Andrea Condolo e Sergio Lopez Garcia. Restano nello staff anche per il 2025/26 il responsabile dipartimento di nutrizione Antonio Molina Lopez, affiancato da Alvaro Leo Romero, e il podologo Jacopo Brandolese.