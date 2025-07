Torino sconfitto 3-1 nel test con il Monaco

Il Torino esce sconfitto dalla terza amichevole estiva, in Francia contro il Monaco finisce 3-1 per i monegaschi. Sotto gli occhi del presidente, Urbano Cairo, la squadra di Baroni va subito in vantaggio con Gineitis, poi subisce il pareggio al 16' firmato Biereth. Il portiere Paleari è protagonista di un paio di interventi importanti, ma è beffato in chiusura di primo tempo dalla conclusione di Camara deviata da Casadei. Nella ripresa c'è spazio per l'ultimo arrivato Abouhklal, che sfiora il gol all'esordio in quattro occasioni, ma il Monaco trova il tris con Golovin. La squadra resterà a Montecarlo perché domani mattina si replica, alle 10.30 ci sarà il secondo test tra il Toro e il Monaco sempre al centro sportivo La Turbie.