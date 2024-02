L'Udinese dice no al razzismo: felpa speciale contro il Monza

© instagram

Continua la battaglia dell'Udinese per far valere la propria posizione contro il razzismo dopo l'episodio che ha visto coinvolto il portiere del Milan Mike Maignan. La squadra di Cioffi, privata del sostegno dell'intera Curva Nord per squalifica nella sfida casalinga contro il Monza, ha effettuato il riscaldamento prima della partita con una speciale felpa con la scritta "No to Racism".