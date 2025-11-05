Udinese, Zaniolo: "Ho capito perché Di Natale preferiva rimane qui che andare alla Juventus"

Nicolò Zaniolo si sta progressivamente prendendo sulle spalle l'Udinese, frutto anche del grande affetto ricevuto in Friuli. L'attaccante bianconero ha parlato di questo attaccamento in un'intervista al Messaggero Veneto: "Mi interessa l'opinione che hanno di me le persone che mi vogliono bene, non quelle che mi conoscono superficialmente. So come mi comporto e come lavoro - ha spiegato Zaniolo -. È stato bellissimo. Il calcio è del popolo, i calciatori vanno in campo per regalare emozioni e sentire gridare il mio nome in quel modo mi ha dato una grande carica. Capisco benissimo quando proprio Di Natale preferiva essere il numero 1 qui che andare alla Juve. Se in un posto sei amatissimo e circondato da tanti amici, perché andarsene?"