Udinese su assalto a tifosi Venezia: "Contrari a ogni forma di violenza"

"Come club e profondi sostenitori dei valori sani dello sport siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto ieri. I veri sostenitori dell'Udinese Calcio da sempre sono corretti e condividono i nostri valori, chi infanga lo sport con la violenza non è un tifoso". Con queste parole in una nota ufficiale, l'Udinese ribadisce il proprio impegno contro ogni forma di violenza dopo i gravi fatti di ieri e l'assalto a un treno pieno di tifosi del Venezia di ritorno da Monza. L'Udinese Calcio "esprime forte vicinanza ai feriti e alle persone che si sono trovate coinvolte loro malgrado, e rivolge il proprio ringraziamento alla Forze dell'Ordine e agli operatori sanitari intervenuti". La società "ribadisce il proprio impegno contro ogni forma di violenza e confida nell'opera delle Autorità, cui garantisce massima collaborazione, affinché vengano identificati tutti i responsabili di simili e inaccettabili episodi".