Udinese, Runjaic: "Vogliamo giocare bene a prescindere dal modulo"

Kosta Runjaic ha parlato alla vigilia della sfida con il Verona. Il tecnico ha iniziato la conferenza parlando di moduli: “Il modulo? Abbiamo dimostrato di poter giocare bene con più sistemi di gioco e vogliamo continuare su questa strada, il focus è sui principi di gioco, la comprensione reciproca tra i giocatori. Questi sono gli aspetti fondamentali, più che parlare di 3-5-2, 4-4-2 o 3-4-3. Con il tempo stiamo sviluppando la conoscenza tra i giocatori". Poi Runjaic parla delle assenze e dei possibili sostituti: "Senza Kamara ci sarà Zemura? Kamara ha fornito una buona prestazione contro la Lazio, poi per via del giallo è stato squalificato per la gara con il Verona. Zemura avrà quindi possibilità di giocare, spero che sfrutti questa occasione e che fornisca una prestazione di valore per poi andare con la propria nazionale con un sentimento positivo. La coppia d’attacco Lucca-Thauvin sta funzionando bene, ma è chiaro che c’è tanta voglia di vedere anche Sanchez. Domani può essere gara per lui come quella con il Venezia per esempio? La possibilità c’è ma la risposta definitiva non posso darla, i desideri sono una cosa, capisco la domanda. Però poi la realtà è diversa da quella che si desidera. Ogni settimana non mi precludo nessuna possibilità, le decisioni da prendere non sono mai facili, il duo Lucca-Thauvin funziona bene e nelle ultime partite sono anche migliorati. Questa è la situazione attuale. Se tutti sono a disposizione e in forma, se Lucca e Thauvin stanno bene è probabile che giocheranno loro. Pafundi si sta allenando bene, Sanchez si sta allenando bene, è un giocatore che parla bene con i compagni, che è importante in spogliatoio. Ha avuto possibilità di giocare e in futuro ne avrà altre. Spero però che indipendentemente da chi scenderà in campo verrà dato tutto per giocare al meglio, sappiamo che dobbiamo fornire una buona prestazione contro un avversario che può essere spiacevole da affrontare”.