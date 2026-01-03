Udinese, Runjaic: "Troppi alti e bassi, dobbiamo lottare su ogni punto"

"Primo tempo non approcciato bene, abbiamo tenuto poco palla e perso tanti palloni. Meglio nel secondo tempo, per quelle che sono le possibilità di gioco della squadra. Con un gol le cose potevano andare diversamente". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta in casa del Como. "Siamo passati con una linea a quattro in difesa cambiando le carte, ma non ha funzionato. Non è stato abbastanza, abbiamo perso e questo è", ha aggiunto il tecnico dei friulani. "L'obiettivo del 2026? Abbiamo cambiato molto, è vero che abbiamo avuti molti alti e bassi. È una stagione difficile guardando la classifica, dobbiamo lottare per ogni punti e ogni gara. La prossima partita contro il Torino è molto importante, non è il momento di parlare di Europa con l'obiettivo di innalzare il livello della squadra", ha concluso.