Lazio, Basic: "Per Sarri Lecce importante come finale Champions"

21 Nov 2025 - 19:30

"Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando in maniera specifica sul Lecce, vogliamo rialzarci dopo l'Inter. Sarri ci ha detto più volte che la partita contro i salentini sarà importante, come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere. Mancano ancora tante partite, presto però arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo prepararle bene". Così Toma Basic, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club a due giorni dalla sfida contro il Lecce. Questa stagione sta mostrando il miglior Basic, "anche se c'è sempre modo per crescere e migliorare con il tempo. Sicuramente il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata semplicemente speciale. Ho molta più esperienza rispetto a quando sono arrivato alla Lazio nel 2021, un aspetto fondamentale per fare sempre di più". Infine un pensiero al futuro con la speranza di giocarsi il Mondiale: "In questo momento la mia priorità è solo fare bene con la Lazio, però so che se continuerò a giocare con continuità potrebbe nascere un'opportunità anche in chiave Mondiale. Ovviamente non dipenderà soltanto da me, io posso solo continuare a lavorare duramente ogni giorno", conclude. 

