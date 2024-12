Udinese, Runjaic: "Bijol giocherà, Sanchez potrebbe entrare a partita in corso"

Alexis Sanchez è ancora in attesa di fare il proprio debutto stagionale in campionato con la maglia dell'Udinese, tuttavia l'occasione giusta potrebbe esser quella con il Torino. A non escluderlo è il tecnico dei bianconeri Kosta Runjaic che in conferenza stampa ha aperto all'ingresso in campo del cileno. "Capisco la domanda visto che parliamo di una leggenda di questa squadra, domani sarà con noi ma non può ancora giocare titolare, in base a come evolverà la partita potrebbe giocare uno spezzone. Non so dire se giocherà e quanti minuti, deciderò in base alla gara. Sarei contento di potergli concedere qualche minuto, non bisogna dimenticare che l'obiettivo è concentrarsi sulla squadra, sulla classifica e bisogna essere pronti anche alle evoluzioni della partita. Dopo la gara di domani spero di poter andare a casa soddisfatto della gara e con i tifosi contenti - ha spiegato Runjacic -. Bijol è a disposizione, domani gioca, Payero sarà a disposizione, probabilmente non giocherà dal primo minuto. E' un fattore positivo avere di nuovo un giocatore del genere, settimana prossima avremo di nuovo a disposizione Davis e un po' alla volta stanno recuperando tutti. Con l'anno nuovo speriamo di riaverli tutti