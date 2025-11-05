Udinese, al Bluenergy Stadium arriva il primo settore "senza fumo"

© Getty Images
La stagione calcistica 2025/26 e la ripresa delle partite in casa hanno formalmente inaugurato e reso accessibile al Bluenergy Stadium di Udine il primo settore completamente 'senza fumo', realizzato nella Tribuna Laterale Nord. L'iniziativa - si legge in una nota - rappresenta la prima azione concreta della rinnovata campagna, avviata lo scorso anno, 'One Mission, One Planet', promossa da Fondazione Marevivo in collaborazione con BAT Italia e Udinese Calcio, la partecipazione della start-up JustOnEarth e il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Udine. L'obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare il fenomeno del littering nelle aree circostanti gli stadi.
Con l'introduzione del settore 'senza fumo' presso la Tribuna Laterale Nord, interamente destinata alle famiglie, Fondazione Marevivo, BAT Italia e Udinese Calcio rinnovano, anche per questa stagione, la loro collaborazione e l'impegno nell'offrire ai tifosi e alle nuove generazioni una nuova opzione per vivere lo sport in modo più responsabile. Quest'area rappresenta il primo passo verso l'obiettivo più ambizioso di trasformare lo stadio friulano nel primo impianto 'smoke free' d'Italia, attraverso la progressiva riduzione del fumo nelle aree interne e limitrofe, per diventare così un modello nazionale di sostenibilità ambientale. L'iniziativa mira a consolidare un modello replicabile per gli altri stadi italiani, contribuendo a costruire un'esperienza sportiva più attenta alle persone e alla tutela dell'ambiente.