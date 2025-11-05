Udinese, al Bluenergy Stadium arriva il primo settore "senza fumo"

La stagione calcistica 2025/26 e la ripresa delle partite in casa hanno formalmente inaugurato e reso accessibile al Bluenergy Stadium di Udine il primo settore completamente 'senza fumo', realizzato nella Tribuna Laterale Nord. L'iniziativa - si legge in una nota - rappresenta la prima azione concreta della rinnovata campagna, avviata lo scorso anno, 'One Mission, One Planet', promossa da Fondazione Marevivo in collaborazione con BAT Italia e Udinese Calcio, la partecipazione della start-up JustOnEarth e il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Udine. L'obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare il fenomeno del littering nelle aree circostanti gli stadi.