Abodi avvisa la Figc: "Non solo il caso Malagò, ci sono altri problemi"

Il caso Malagò "é un tema tutto sportivo, guai a renderlo diverso. Il Coni ora deve valutare, dopo di che non c'è solo questo. È tutto polarizzato su questo tema, ma ci sono altri problemi, vorrei vedere tavoli di lavoro che sembrano sospesi in attesa di sciogliere il caso tesseramento. Credo anche le componenti vogliano si discuta di altro e non solo del tesseramento". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante "Non Stop News" a RTL 102.5.