Abodi avvisa la Figc: "Non solo il caso Malagò, ci sono altri problemi"

28 Set 2026 - 10:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Abodi e Malagò © italyphotopress

Abodi e Malagò © italyphotopress

Il caso Malagò "é un tema tutto sportivo, guai a renderlo diverso. Il Coni ora deve valutare, dopo di che non c'è solo questo. È tutto polarizzato su questo tema, ma ci sono altri problemi, vorrei vedere tavoli di lavoro che sembrano sospesi in attesa di sciogliere il caso tesseramento. Credo anche le componenti vogliano si discuta di altro e non solo del tesseramento". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante "Non Stop News" a RTL 102.5.

Parlando dell'esordio negativo della Nazionale in Nations League ha aggiunto: "Non si può pensare di cambiare un mood in poche settimane, bisogna avere pazienza. Mi sarei sorpreso del contrario, c'è un percorso da fare e va accompagnato. Ci sono tanti ragazzi scesi in campo, diamogli il tempo di dimostrare il proprio lavoro, la pazienza in questi casi è un elemento imprescindibile quando si apre un nuovo ciclo".

videovideo

Ultimi video

02:30
MCH NAZIONALE IN TURCHIA X SITO MCH

L'Italia arriva in hotel, Mancini guida gli Azzurri

03:41
"Il portiere perfetto"

"Il portiere perfetto"

01:36
Juventus, altro allarme

Juventus, altro allarme

01:45
Stankovic per il riscatto

Stankovic per il riscatto

01:34
Gabbia fuori dai radar

Gabbia fuori dai radar

01:29
Italia, ecco Montella

Italia, ecco Montella

02:05
L'Italia secondo Tonali

L'Italia secondo Tonali

02:02
Mancini predica calma

Mancini predica calma

00:33
MCH MURALES BARESI IMBRATTATO X SITO 28/9 MCH

Vergogna a Casa Milan: imbrattato il murale di Baresi

00:52
DICH MANCINI SU CITY OK

Mancini, confronto col giornalista: "City colpevole? E di cosa?"

01:54
OTO MONTELLA PRE ITALIA 27/9 DICH

Montella ha il cuore diviso: "Avrei voluto evitare l'Italia. Mancini è la persona giusta"

01:49
DICH GATTUSO PER SITO 27/9 DICH

Gattuso "maledice" la sosta lunga: "Speriamo non ci abbassi troppo l'adrenalina"

01:47
Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

03:06
Tonali: "Non mi pesa essere chiamato Mr. 116 milioni"

Tonali: "Mr. 116 milioni? Possono chiamarmi come vogliono, non seguo più social né giornali"

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

02:30
MCH NAZIONALE IN TURCHIA X SITO MCH

L'Italia arriva in hotel, Mancini guida gli Azzurri

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:32
Odegaard attacca Bernardo Silva: "Ha fatto un gesto insensato". Cos'è successo
13:30
Giovane arbitro ferito, prefetto di Napoli: "Atto di violenza intollerabile"
13:18
Israele, Solomon si sfoga contro l'Irlanda: "Siamo dieci volte migliori di loro, se dico quello che penso... "
13:14
Sindaco Sala: "Spero che Inter e Milan facciano vedere presto progetto del nuovo stadio"
13:01
Germania, Kimmich ammette: "Adesso non siamo una squadra di vertice"