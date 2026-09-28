MLS: Messi non basta a Miami battuta 2-1 da Columbus Crew

28 Set 2026 - 10:15
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Un gol di Jamal Thiaré al nono minuto di recupero seguito al primo su rigore di Josef Martínez con la maglia del Crew e Columbus ha battuto l'Inter Miami di Leo Messi per 2-1. Messi, leader della MLS in questa stagione per gol (21) e assist (13, a pari merito con altri quattro giocatori), ha segnato al 33' minuto per Miami (12-5-10), squadra che ha ottenuto una sola vittoria (ma appena due sconfitte) nelle ultime 10 partite. Santiago Morales (Miami) ha ricevuto un cartellino giallo al quarto minuto di recupero e, circa due minuti più tardi, un cartellino rosso.

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