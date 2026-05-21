Trionfo Aston Villa, Premier regina d'Europa: 6 squadre in Champions e 9 nelle coppe?

Friburgo-Aston Villa: gli scatti della finale di Europa League
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Premier League regina d'Europa. Per la prima volta nella storia tre squadre inglesi sono andate in finale in tutte e tre le competizioni europee e grazie a questo risultato anche nella prossima stagione come quest'anno il campionato inglese potrebbe avere ben nove squadre nelle coppe (il numero più alto mai raggiunto da una singola federazione).
Dopo la vittoria dell'FA Cup da parte del Manchester City e dell'Europa League da parte dall'Aston Villa infatti, potrebbero essere addirittura sei le squadre inglesi qualificate in Champions visto che l'Inghilterra è aritmeticamente certa di avere un posto extra dal campionato grazie al ranking Uefa, ma tutto dipenderà dalle combinazioni di risultati dell'ultima giornata di Premier League e soprattutto dall'Aston Villa.
L'Inghilterra infatti può avere sei squadre in Champions solo se la squadra di Emery perderà nell'ultima giornata in casa del Manchester City e contestualmente il Liverpool batterà il Brenford. Questo perché se l'Aston Villa finisse al quinto posto in campionato il posto extra per il ranking andrebbe alla sesta classificata, mentre se finisse tra le prime quattro il posto in Champions riservato alla vincitrice dell'Europa League passerebbe alla squadra qualificata con il miglior coefficiente Uefa.
Nove squadre in Europa? Per via del posto extra in Champions, la sesta classificata in Premier va in Europa League e dato che l'FA Cup è stata vinta dal Manchester City, già qualificato tramite il campionato in Champions, quest'anno ci andrà anche la settima classificata. E se il Crystal Palace (che giocherà la finale a Lipsia il 27 maggio) vincesse la Conference League, accederebbe direttamente all'Europa League della prossima stagione nonostante l'attuale 15esimo posto in campionato. In questo modo sarebbero tre le squadre in Europa League, con nessuna inglese in Conference.
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