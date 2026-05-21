Trionfo Aston Villa, Premier regina d'Europa: 6 squadre in Champions e 9 nelle coppe?

Dopo la vittoria dell'FA Cup da parte del Manchester City e dell'Europa League da parte dall'Aston Villa infatti, potrebbero essere addirittura sei le squadre inglesi qualificate in Champions visto che l'Inghilterra è aritmeticamente certa di avere un posto extra dal campionato grazie al ranking Uefa, ma tutto dipenderà dalle combinazioni di risultati dell'ultima giornata di Premier League e soprattutto dall'Aston Villa.