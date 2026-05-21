Verona, assegnato il premio Sante Begali 2026: Bernede e Falsini vincitori

21 Mag 2026 - 10:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si è svolta mercoledì 20 maggio, presso la sede ufficiale dell’Hellas Verona, la cerimonia di consegna della 17° edizione del premio "Fair Play Sante Begali 2025/2026". Pier Giorgio Begali, figlio del compianto calciatore, ha consegnato personalmente le targhe celebrative ai vincitori di quest'anno: il centrocampista Antoine Bernede si è aggiudicato il riconoscimento principale, mentre a Gianluca Falsini è andato il premio speciale "Gli Indimenticabili Gialloblù".

Chi era Sante Begali: un esempio dentro e fuori dal campo
Il premio custodisce la memoria di una delle più grandi bandiere della storia dell'Hellas Verona. Sante Begali ha vestito la maglia gialloblù per 12 stagioni, dal 1949 al 1962, guidando la squadra come capitano durante la prima, storica promozione in Serie A nel 1957. In un calcio d'altri tempi, ha collezionato 220 presenze con il Verona (interrotte solo da una breve parentesi al Genoa) con un record straordinario: non è mai stato squalificato in tutta la sua carriera. Anche dopo il ritiro, è rimasto visceralmente legato al club, diventando un simbolo eterno di correttezza e attaccamento ai colori sociali.

Palmares premio Fair Play
2010 Pensalfini
2011 Rafael
2012 Rafael
2013 Sgrigna
2014 Agostini
2015 Benussi
2016 Siligardi
2017 Bessa
2018 Romulo
2019 Di Carmine
2020 Silvestri
2021 Veloso
2022 Lasagna
2023 Doig
2024 Montipo’
2025 Lazovic
Vincitore: 2026 Antoine Bernede

Premio “Gli Indimenticabili Gialloblù “Sante Begali”: istituito nel 2011 sempre da Pier Giorgio Begali, in collaborazione con L’Arena di Verona e l’ Hellas Verona, ha lo scopo di ricordare e rendere merito ai giocatori che hanno militato nella compagine gialloblù e che hanno contribuito a farne la storia.

Palmares premio “Gli Indimenticabili Gialloblù”
2011 Basiliani
2012 Savoia
2013 Bergamaschi
2014 Sirena
2015 Mascetti
2016 Davide Pellegrini
2017 Bagnoli
2018 Madde’
2019 Sacchetti
2020 Beniamino Vignola
2021 Domenico Penzo
2022 Pierino Fanna
2023 Juanito Gomez
2024 Hallfredsson
2025 Roberto Tricella
Vincitore: 2026 Gianluca Falsini

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ultimi video

02:32
Sarri e il Sarrismo

Sarri, è giusto tornare dove si è stati felici?

01:41
marchisiokl

Kings League Italia, Marchisio racconta il primo match giovanile del format

02:30
Intervista a Collina

Intervista a Collina

03:13
Ricordi il "Sarrismo"? Riguarda i 3 gol più belli del suo Napoli

Ricordi il "Sarrismo"? Riguarda i 3 gol più belli del suo Napoli

02:57
Callegari: "Lautaro e Thuram capocannoniere e vice, ma..."

Callegari: "Lautaro e Thuram capocannoniere e vice, ma..."

02:20
Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

01:26
CR7 è ancora mondiale

CR7 è ancora mondiale

02:28
O'Ney jolly di Carletto

O'Ney jolly di Carletto

02:15
Premier, tripudio Arsenal

Premier, tripudio Arsenal

01:33
L'obiettivo di Esposito

L'obiettivo di Esposito

01:58
Mancini core de Roma

Mancini sempre più "core de Roma"

01:41
Modric per il rush finale

C'è Modric per il rush finale

01:44
Milan, ritiro Champions

Milan, ancora in ritiro con vista Champions

01:38
Di Gregorio annata flop

L'annata flop di Di Gregorio

01:41
Juve, cercando Yildiz

Juve verso il derby cercando Yildiz

02:32
Sarri e il Sarrismo

Sarri, è giusto tornare dove si è stati felici?

I più visti di Calcio

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

SRV MN OK TENNIS SINNER 18/5 SRV

Sinner, obiettivo Parigi: il piano per vincere ancora

Intervista a Collina

Intervista a Collina

Premiazione a San Siro

Premiazione a San Siro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:15
Caos Mondiali, incubo Ebola per il Congo. Si riapre l'ipotesi ripescaggio?
Gerry Cardinale
10:45
Cardinale ci prende gusto: è atteso a San Siro per Milan-Cagliari
10:33
Il Torino convoca i tifosi: Filadelfia aperto alla vigilia del derby con la Juve
10:25
Verona, assegnato il premio Sante Begali 2026: Bernede e Falsini vincitori
 Unai Emery
10:25
Emery e la curiosità dell'Europa League: ha sempre vinto con squadre dallo "stesso nome"