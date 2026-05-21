Verona, assegnato il premio Sante Begali 2026: Bernede e Falsini vincitori

Si è svolta mercoledì 20 maggio, presso la sede ufficiale dell’Hellas Verona, la cerimonia di consegna della 17° edizione del premio "Fair Play Sante Begali 2025/2026". Pier Giorgio Begali, figlio del compianto calciatore, ha consegnato personalmente le targhe celebrative ai vincitori di quest'anno: il centrocampista Antoine Bernede si è aggiudicato il riconoscimento principale, mentre a Gianluca Falsini è andato il premio speciale "Gli Indimenticabili Gialloblù".
Chi era Sante Begali: un esempio dentro e fuori dal campo
Il premio custodisce la memoria di una delle più grandi bandiere della storia dell'Hellas Verona. Sante Begali ha vestito la maglia gialloblù per 12 stagioni, dal 1949 al 1962, guidando la squadra come capitano durante la prima, storica promozione in Serie A nel 1957. In un calcio d'altri tempi, ha collezionato 220 presenze con il Verona (interrotte solo da una breve parentesi al Genoa) con un record straordinario: non è mai stato squalificato in tutta la sua carriera. Anche dopo il ritiro, è rimasto visceralmente legato al club, diventando un simbolo eterno di correttezza e attaccamento ai colori sociali.
Palmares premio Fair Play
2010 Pensalfini
2011 Rafael
2012 Rafael
2013 Sgrigna
2014 Agostini
2015 Benussi
2016 Siligardi
2017 Bessa
2018 Romulo
2019 Di Carmine
2020 Silvestri
2021 Veloso
2022 Lasagna
2023 Doig
2024 Montipo’
2025 Lazovic
Vincitore: 2026 Antoine Bernede
Premio “Gli Indimenticabili Gialloblù “Sante Begali”: istituito nel 2011 sempre da Pier Giorgio Begali, in collaborazione con L’Arena di Verona e l’ Hellas Verona, ha lo scopo di ricordare e rendere merito ai giocatori che hanno militato nella compagine gialloblù e che hanno contribuito a farne la storia.
Palmares premio “Gli Indimenticabili Gialloblù”
2011 Basiliani
2012 Savoia
2013 Bergamaschi
2014 Sirena
2015 Mascetti
2016 Davide Pellegrini
2017 Bagnoli
2018 Madde’
2019 Sacchetti
2020 Beniamino Vignola
2021 Domenico Penzo
2022 Pierino Fanna
2023 Juanito Gomez
2024 Hallfredsson
2025 Roberto Tricella
Vincitore: 2026 Gianluca Falsini
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