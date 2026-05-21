Verona, assegnato il premio Sante Begali 2026: Bernede e Falsini vincitori

Chi era Sante Begali: un esempio dentro e fuori dal campo

Il premio custodisce la memoria di una delle più grandi bandiere della storia dell'Hellas Verona. Sante Begali ha vestito la maglia gialloblù per 12 stagioni, dal 1949 al 1962, guidando la squadra come capitano durante la prima, storica promozione in Serie A nel 1957. In un calcio d'altri tempi, ha collezionato 220 presenze con il Verona (interrotte solo da una breve parentesi al Genoa) con un record straordinario: non è mai stato squalificato in tutta la sua carriera. Anche dopo il ritiro, è rimasto visceralmente legato al club, diventando un simbolo eterno di correttezza e attaccamento ai colori sociali.