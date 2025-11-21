Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

Inaki Cabaleiro era l'allenatore del settore giovanile del club degli Emirati Arabi fondato dall'ex Real Madrid Salgado: "Non sarai mai dimenticato"
Una terribile notizia scuote il mondo del calcio degli Emirati Arabi e spagnolo: Inaki Cabaleiro, allenatore delle giovanili del Fursan Hispania Football, è morto a soli 36 anni a causa di un infarto fulminante. La notizia è stata diffusa dal club di Dubai fondato dall'ex Real Madrid Michel Salgado: "Oggi salutiamo un amico, un compagno e un allenatore la cui passione ha lasciato un segno indelebile nei nostri giocatori e in tutta la famiglia Fursan. La sua eredità rimarrà per sempre in ogni bambino che ha ispirato. I nostri cuori sono con la sua famiglia", si legge sui social della squadra.
Anche lo stesso Salgado ha voluto dedicare un pensiero a Cabaleiro: "Amico Iñaki! Ieri stavamo parlando della partita della seconda squadra che si sarebbe giocata stasera. Oggi ci hai spezzato il cuore, ma sappiamo che non è stato invano. In un mondo in cui le persone iniziano ad essere valutate in base ai Bitcoin e ai follower, tu sai bene che i nostri allenatori sono il nostro valore più grande e ti posso assicurare che hai influenzato tutto il nostro club e con tutto l'amore dei tuoi ragazzi e dei loro genitori. Puoi stare tranquillo perché aiuteremo la tua famiglia in tutto ciò che possiamo e mi assicurerò che la tua passione e lealtà non saranno mai dimenticate nella storia del nostro umile club. Grazie mille per tutti i vostri bmessaggi di sostegno, in particolare a tutti i club e le accademie degli Emirati Arabi Uniti. Riposa in pace, amico, e vola alto, sarai sempre la nostra forza. Siamo Fursan! Siamo una famiglia! PS: Sono distrutto".
Cabaleiro era originario di Vigo e aveva mosso i primi passi da tecnico nei settori giovanili del Celta, nel Rapido de Bouzas, per poi sposare il progetti a Dubai. Nel Fursan era un punto di riferimento per i giovani, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio arrivati dagli atleti passati sotto la sua guida.