Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

Anche lo stesso Salgado ha voluto dedicare un pensiero a Cabaleiro: "Amico Iñaki! Ieri stavamo parlando della partita della seconda squadra che si sarebbe giocata stasera. Oggi ci hai spezzato il cuore, ma sappiamo che non è stato invano. In un mondo in cui le persone iniziano ad essere valutate in base ai Bitcoin e ai follower, tu sai bene che i nostri allenatori sono il nostro valore più grande e ti posso assicurare che hai influenzato tutto il nostro club e con tutto l'amore dei tuoi ragazzi e dei loro genitori. Puoi stare tranquillo perché aiuteremo la tua famiglia in tutto ciò che possiamo e mi assicurerò che la tua passione e lealtà non saranno mai dimenticate nella storia del nostro umile club. Grazie mille per tutti i vostri bmessaggi di sostegno, in particolare a tutti i club e le accademie degli Emirati Arabi Uniti. Riposa in pace, amico, e vola alto, sarai sempre la nostra forza. Siamo Fursan! Siamo una famiglia! PS: Sono distrutto".