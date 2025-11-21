Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL LUTTO

Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

Inaki Cabaleiro era l'allenatore del settore giovanile del club degli Emirati Arabi fondato dall'ex Real Madrid Salgado: "Non sarai mai dimenticato"

21 Nov 2025 - 11:41

Una terribile notizia scuote il mondo del calcio degli Emirati Arabi e spagnolo: Inaki Cabaleiro, allenatore delle giovanili del Fursan Hispania Football, è morto a soli 36 anni a causa di un infarto fulminante. La notizia è stata diffusa dal club di Dubai fondato dall'ex Real Madrid Michel Salgado: "Oggi salutiamo un amico, un compagno e un allenatore la cui passione ha lasciato un segno indelebile nei nostri giocatori e in tutta la famiglia Fursan. La sua eredità rimarrà per sempre in ogni bambino che ha ispirato. I nostri cuori sono con la sua famiglia", si legge sui social della squadra.

Visualizza il post su Instagram
 

Anche lo stesso Salgado ha voluto dedicare un pensiero a Cabaleiro: "Amico Iñaki! Ieri stavamo parlando della partita della seconda squadra che si sarebbe giocata stasera. Oggi ci hai spezzato il cuore, ma sappiamo che non è stato invano. In un mondo in cui le persone iniziano ad essere valutate in base ai Bitcoin e ai follower, tu sai bene che i nostri allenatori sono il nostro valore più grande e ti posso assicurare che hai influenzato tutto il nostro club e con tutto l'amore dei tuoi ragazzi e dei loro genitori. Puoi stare tranquillo perché aiuteremo la tua famiglia in tutto ciò che possiamo e mi assicurerò che la tua passione e lealtà non saranno mai dimenticate nella storia del nostro umile club. Grazie mille per tutti i vostri bmessaggi di sostegno, in particolare a tutti i club e le accademie degli Emirati Arabi Uniti. Riposa in pace, amico, e vola alto, sarai sempre la nostra forza. Siamo Fursan! Siamo una famiglia! PS: Sono distrutto".

Visualizza il post su Instagram
 

Cabaleiro era originario di Vigo e aveva mosso i primi passi da tecnico nei settori giovanili del Celta, nel Rapido de Bouzas, per poi sposare il progetti a Dubai. Nel Fursan era un punto di riferimento per i giovani, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio arrivati dagli atleti passati sotto la sua guida.

Ultimi video

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

01:32
DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

00:17
DICH SPALETTI SU NAIZONALE DICH

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

02:51
Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

01:56
All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

01:46
Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

01:49
Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

01:35
Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

01:34
Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

01:46
Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

01:34
Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

01:23
DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:27
Bologna: Immobile fuori dai convocati per Udine
14:25
Il Birmingham svela il progetto stadio, Brady: "Farà divertire tifosi"
13:30
Sassuolo, Fadera favorito su Laurientè per la sfida con il Pisa
12:17
Juve, Spalletti: "Ho già visto qualcosa di nuovo"
12:00
Atalanta, Scalvini si ferma di nuovo: risentimento muscolare