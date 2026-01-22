Tra ottavi e playoff ballano 10 milioni: quanto vale la Champions League

22 Gen 2026 - 15:39
Ciascuno dei 36 club qualificati per la fase a gironi riceve 18,62 milioni di euro.
Per tutte le otto partite della 'fase campionato' vengono assegnati dei bonus in base ai risultati: 2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pareggio. 
È previsto un bonus legato alla classifica della fase a gironi: la squadra che arriva all'ultimo posto riceve solo una quota (275mila euro), poi una quota viene aggiunta a ogni posizione quindi la prima riceve 36 quote.
Oltre ai bonus per la classifica, le prime 8 classificate riceveranno altri 2 milioni mentre dalla 9^ alla 16^ riceveranno 1 milione in più.
I premi per i risultati:
qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a squadra;
qualificazioni agli spareggi: 1 milione di euro a squadra;
qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a squadra;
qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a squadra;
qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a squadra;
vittoria in finale: 6,5 milioni di euro 
I due club che si qualificheranno alla Supercoppa Uefa riceveranno 4 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.

