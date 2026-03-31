De Zerbi, inizio in salita al Tottenham: perché alcuni tifosi non lo vogliono
Roberto De Zerbi debutta al Tottenham tra le polemiche. Gruppi di tifose e LGBTQ+ contro il tecnico per le parole su Mason Greenwood. Ecco cosa sta succedendo.
Inizia in salita l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. La nomina è arrivata in un clima di critiche da parte dei gruppi di tifosi riguardo al passato sostegno dell'allenatore italiano a Mason Greenwood, ex giocatore del Manchester United accusato - ma non condannato - di reati tra cui tentato stupro. De Zerbi, ai tempi del Marsiglia, aveva affermato che Greenwood è un "bravo ragazzo" che "ha pagato a caro prezzo per quello che è successo".
Women of the Lane, un gruppo di tifose affiliato al club, ha messo in discussione il "giudizio e la leadership" di De Zerbi per il modo in cui ha "difeso pubblicamente Mason Greenwood, minimizzando la gravità della violenza maschile contro donne e ragazze", e ha affermato che "non era una nomina che il Tottenham Hotspur avrebbe dovuto fare".
Anche Proud Lilywhites, il gruppo di tifosi LGBTQI del Tottenham, si era opposto all'arrivo di De Zerbi. Ha dichiarato che la decisione di nominare un allenatore "non riguarda solo i risultati o lo stile di gioco. Riguarda i valori, l'identità e il tipo di persone che scegliamo per rappresentarci".
"Quando qualcuno in quella posizione difende pubblicamente un giocatore come Mason Greenwood, e lo fa in modo da minimizzare la gravità dell'accaduto, è importante, non solo di per sé, ma anche per il messaggio che trasmette", ha affermato il gruppo. Spurs Reach, il gruppo ufficiale di tifosi del club che rappresenta le minoranze razziali, etniche e culturali, ha affermato che le "dichiarazioni pubbliche di De Zerbi a difesa e contestualizzazione" del caso di Mason Greenwood "rischiano di normalizzare atteggiamenti dannosi, sminuire le esperienze delle vittime e inviare un messaggio profondamente preoccupante su ciò che è tollerato nel mondo del calcio".