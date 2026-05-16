PASSIONE GRANATA E... TRICOLORE 

Toro 1976, l'epopea dell'ultimo scudetto nel libro di Beppe Gandolfo

Il ricordo dell'impresa di cinquant'anni fa

di Matteo Dotto
16 Mag 2026 - 10:43
© Foto da web

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La tragedia di Superga, la morte di Meroni. Lacrime, tante e sempre. E poi il campo: quel Toro tremendista di Gustavo Giagnoni che avrebbe meritato il titolo già nel 1972, fermato dagli scandalosi arbitraggi di Barbaresco e Toselli (entrambi friulani di Cormons): gol (regolarissimi) di Agroppi e Toschi che avrebbero fruttato due punti in più in Sampdoria-Torino 2-1 e Milan-Torino 1-0 e che avrebbero regalato lo scudetto. Invece... Juventus punti 43, Torino e Milan 42. Ecco perché l'impresa di quattro anni dopo, che si concretizza in un'assolata domenica 16 maggio, ha una valenza straordinaria. Quel Toro "all'olandese" di Gigi Radice riempie gli occhi: pressing, fuorigioco e una potenza di fuoco pazzesca: i cross pennellati di Claudio Sala, i gol spettacolari dei Gemelli (21 Pulici, capocannoniere per la terza volta in carriera; 15 Graziani). "Toro 1975-76 - Il campionato indimenticabile" è l'omaggio che un giornalista targato Mediaset dal cuore granata - Beppe Gandolfo - dedica a quell'epica impresa. In allegato con La Stampa in Piemonte ma reperibile nel resto d'Italia contattando il Servizio Arretrati Gedi.

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All'epoca le squadre scendevano in campo con le magliette dall'1 all'11, le partite (8, per un torneo a 16 squadre) si giocavano tutte alla stessa ora e la vittoria valeva due punti. A nove giornate dalla fine erano ben 5 i punti di vantaggio della "solita" Juve sul Torino. Poi comincia la Primavera e succede... l'incredibile. I bianconeri perdono tre partite di fila, i granata fanno il pieno e mettono la freccia: è il sorpasso. Nel dettaglio: 21 marzo mentre il Toro supera 1-0 la Roma (Graziani) a Cesena la Juventus va in vantaggio con Damiani ma viene rimontata da una doppietta di Bertarelli; 28 marzo, derby: in casa Juve (si fa per dire: allora lo stadio si divideva sempre equamente) due autoreti (Damiani e Cuccureddu) e il gol di Bettega per il successo 2-1 dei granata derubricato poi in un 2-0 a tavolino causa petardo che colpisce il portiere granata Castellini mentre le squadre vanno al riposo; 4 aprile, a San Siro un tiro dal limite di Bertini batte Zoff per l'1-0 finale mentre al Comunale sono Graziani e Garritano (entrato al posto di Pulici) e dare il successo per 2-1 sul Milan, a segno al 90esimo su rigore con Calloni. Da quel giorno la Juventus sta sempre dietro nello sprint delle ultime sei giornate. Con il brivido finale: il 16 maggio, in quella che dovrebbe essere la festa granata-tricolore, il Toro è fermato in casa dopo 14 vittorie consecutive dal Cesena. Non basta uno splendido gol in tuffo di Pulici per conquistare i due punti perché un'autorete di Mozzini regala l'1-1 ai romagnoli. Ma a Perugia la Juve è sotto, un gol di Curi produce il quinto ko stagionale bianconero (oltre al trittico di sconfitte di cui sopra, ovviamente anche il derby d'andata...). E così visto si stampi: Torino punti 45 con miglior attacco (45 centri) e miglior difesa (solo 22 al passivo). Juventus seconda a quota 43. 

Castellini, Santin, Salvadori; Patrizio Sala, Mozzini, Caporale; Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici. Un undici da tramandare di generazione in generazione. Cui si aggiungono il secondo portiere Cazzaniga, i difensori di rincalzo Gorin, Pallavicini e Lombardo; i centrocampisti Bacchin e Roccotelli (zero presenze, ma in rosa); la punta di scorta Garritano. In panchina, Gigi Radice coadiuvato dallo storico capitano Giorgio Ferrini che scomparirà pochi mesi dopo a soli 37 anni. Perchè non c'è Toro senza lacrime, anche nei momenti più belli. 

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