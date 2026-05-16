Toro 1976, l'epopea dell'ultimo scudetto nel libro di Beppe Gandolfo

All'epoca le squadre scendevano in campo con le magliette dall'1 all'11, le partite (8, per un torneo a 16 squadre) si giocavano tutte alla stessa ora e la vittoria valeva due punti. A nove giornate dalla fine erano ben 5 i punti di vantaggio della "solita" Juve sul Torino. Poi comincia la Primavera e succede... l'incredibile. I bianconeri perdono tre partite di fila, i granata fanno il pieno e mettono la freccia: è il sorpasso. Nel dettaglio: 21 marzo mentre il Toro supera 1-0 la Roma (Graziani) a Cesena la Juventus va in vantaggio con Damiani ma viene rimontata da una doppietta di Bertarelli; 28 marzo, derby: in casa Juve (si fa per dire: allora lo stadio si divideva sempre equamente) due autoreti (Damiani e Cuccureddu) e il gol di Bettega per il successo 2-1 dei granata derubricato poi in un 2-0 a tavolino causa petardo che colpisce il portiere granata Castellini mentre le squadre vanno al riposo; 4 aprile, a San Siro un tiro dal limite di Bertini batte Zoff per l'1-0 finale mentre al Comunale sono Graziani e Garritano (entrato al posto di Pulici) e dare il successo per 2-1 sul Milan, a segno al 90esimo su rigore con Calloni. Da quel giorno la Juventus sta sempre dietro nello sprint delle ultime sei giornate. Con il brivido finale: il 16 maggio, in quella che dovrebbe essere la festa granata-tricolore, il Toro è fermato in casa dopo 14 vittorie consecutive dal Cesena. Non basta uno splendido gol in tuffo di Pulici per conquistare i due punti perché un'autorete di Mozzini regala l'1-1 ai romagnoli. Ma a Perugia la Juve è sotto, un gol di Curi produce il quinto ko stagionale bianconero (oltre al trittico di sconfitte di cui sopra, ovviamente anche il derby d'andata...). E così visto si stampi: Torino punti 45 con miglior attacco (45 centri) e miglior difesa (solo 22 al passivo). Juventus seconda a quota 43.