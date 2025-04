Torneo giovanile del Torino, Cairo a Forte dei Marmi

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha voluto presenziare a una gara di calcio di torneo giovanile. Dopo il rinvio della Serie A, tra cui la sfida tra il suo Toro e l'Udinese, a causa della scomparsa di Papa Francesco, il numero uno del club di via Viotti ne ha approfittato per andare ad assistere alla partita del Toro Under 11. I "torelli" sono impegnati a Forte dei Marmi (Lucca) al torneo Universal Youth Cup e, in mattinata, hanno affrontato i pari età del Parma. Il presidente Cairo era presente al campo sportivo e, per la cronaca, i granata hanno perso 4-0.