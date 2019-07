Torino, raduno al Filadelfia con tremila persone

04/07/2019

La nuova stagione è ufficialmente cominciata. Non è ancora tempo di partite ma i tremila tifosi granata, assiepati sugli spalti dello stadio Filadelfia per accogliere i calciatori del Torino nel giorno del raduno, dicono che l'entusiasmo è già alle stelle.

La squadra guidata da Walter Mazzarri è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio in anticipo dopo il ripescaggio in Europa League, al posto del Milan ed è stata accolta da applausi e cori dei tifosi, rinvigoriti dopo la stagione positiva, conclusa con il record di punti per la società (63) e l'Europa ritrovata. Belotti e compagni si alleneranno al Filadelfia fino all'8 luglio, quando inizierà il ritiro in Valtellina a Bormio.