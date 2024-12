Serie A, Torino-Napoli 0-1: McTominay regala il successo a Conte

- Il Napoli ha collezionato nove clean sheet nelle prime 14 partite stagionali giocate in un campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 1969/70, nel 1970/71 e nel 2021/22.

- Solo la Juventus (10) ha collezionato più clean sheet del Napoli (nove) nei maggiori cinque campionati europei in corso.

- Per la prima volta nella storia della Serie A, più di un giocatore scozzese ha segnato almeno tre reti in un singolo campionato: Scott McTominay e Ché Adams - esattamente tre reti per entrambi.

- Dall'inizio del 2023/24, Scott McTominay ha segnato 10 gol in campionato (tre in Serie A e sette in Premier League): tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle precedenti quattro stagioni nei maggiori cinque campionati europei, ma avendo giocato 68 gare in meno.

- Dal suo arrivo in Serie A nel 2022/23, solo Rafael Leão (20) ha servito più assist di Khvicha Kvaratskhelia (19) nel massimo campionato italiano.

- Antonio Conte ha vinto tutte le nove sfide da allenatore contro il Torino in Serie A (quattro con la Juventus, quattro con l’Inter e una con il Napoli); quella granata è la squadra affrontata più volte dall’allenatore del Napoli tra quelle contro cui vanta il 100% di successi nel torneo.

- In generale, contro nessuna squadra Antonio Conte vanta più successi da allenatore in Serie A che contro il Torino: nove, come contro l’Udinese.

- Nessuna squadra ha vinto più match con un singolo gol di vantaggio rispetto al Napoli in questa Serie A: cinque (al pari della Lazio).

- Il Napoli ha trovato la rete per quattro trasferte di fila in Serie A solo per la seconda volta in quest’anno solare, dopo esserci riuscita tra febbraio e aprile con Francesco Calzona in panchina (quattro anche in quel caso).

- Il Napoli ha vinto 52 match contro il Torino in Serie A e solo contro la Lazio (54) conta più successi in massima Serie (52 anche contro la Fiorentina).

- Il Torino ha giocato oggi la sua partita numero 2700 nella Serie A a girone unico, diventando solo la sesta squadra a raggiungere questo traguardo nella storia del torneo (Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma le altre).

- Il Torino ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe giocate in Serie A (1V, 1N): tante sconfitte quante quelle registrate dai Granata nelle precedenti 24 gare interne di massima serie (9V, 12N).

- Romelu Lukaku ha giocato oggi la sua 350ª partita da titolare nei maggiori cinque campionati europei (125 in Serie A e 225 in Premier League).