Torino, sfortuna da record per Pellegri: si fa male dopo 3 secondi

Nuovo infortunio per Pietro Pellegri, attaccante del Torino davvero sfortunato: il 21enne solo tre secondi dopo il fischio d'inizio della partita contro il Bologna è scivolato facendosi male alla caviglia. Ha provato a stringere i denti per restare in campo ma Paro (vice di Juric, squalificato) è stato costretto a sostituirlo, al terzo minuto è entrato al suo posto Karamoh. Un episodio negativo all'interno di una stagione sin qui positiva viste le 12 presenze con 3 gol e un solo infortunio agli adduttori nel mese scorso.