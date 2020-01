Torino, Mazzarri: "La prestazione l'hanno sbagliata gli arbitri"

QUI TORINO

Walter Mazzarri è una furia al termine dei quarti di Coppa Italia, persi ai supplementari contro il Milan: "La prestazione stasera l'hanno sbagliata gli arbitri - ha accusato il tecnico del Torino - Non espellere Rebic è stato un errore clamoroso. Era una partita praticamente vinta, se avessimo avuto quel vantaggio avremmo passato il turno al 99,9%. I ragazzi hanno fatto un gran secondo tempo, non era facile dopo la batosta con l'Atalanta".

"Dopo quel 7-0 non era facile trovare determinazione e concentrazione - ha aggiunto Mazzarri - Si è vista un po' di paura all'inizio, ma si è fatto un gran secondo tempo, siamo andati in vantaggio meritatamente ed era da vincere. Anzi era praticamente vinta, ma gli ultimi 10 minuti ci sono state scelte assurde e continui fischi al contrario. Se ho sentito il presidente? Io analizzo solo la prestazione della mia squadra, che oggi avrebbe vinto, oggi la prestazione l'hanno sbagliata gli arbitri".

L'allenatore livornese non vuole neanche sentire parlare di mercato: "Siamo in emergenza, ma non c'entra il mercato. Abbiamo infortunati e squalificati tutti insieme ed è difficile così. In questo momento è l'ultimo pensiero".