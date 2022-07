Lite Juric-Vagnati: l'autore del video sarebbe un giocatore e un compagno lo ha diffuso

TORINO

La violenta discussione tra ds e allenatore granata che, immortalata in un video, ha fatto il giro dei social potrebbe essere una bravata della squadra

Sono passati due giorni dalla diffusione del video della lite tra Juric e Vagnati, ma il Torino continua a far parlare di sé. Le immagini di quella discussione hanno lasciato molti quesiti in sospeso: quali saranno le conseguenze? Chi è il colpevole di tutta quella tensione? Ma soprattutto, chi è l'autore di quel video e della sua diffusione? Dopo qualche indagine, La Stampa, ha provato a rispondere a quest'ultima domanda. I colpevoli delle riprese sembrano essere due giocatori dei granata, ospiti della camera che affacciava sul parcheggio. Una bravata della squadra insomma, un video destinato alla chat dello spogliatoio che è finito in rete. Ma come è passato dal gruppo ristretto del Torino al pubblico ludibrio?

L'autore, volutamente anonimo, viene individuato in poche ore una volta che il caso è servito. Nessun membro dello staff dunque, nessun componente tecnico, ma la squadra. Oltre al "camera man" però, c'è un altro colpevole da individuare. Qualcuno, infatti, una volta ricevuto il video nella chat di gruppo, lo ha diffuso al di fuori della comfort zone.

