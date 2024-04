Torino, Juric: "Il derby è una macchia, ora voglio battere la Juve"

VERSO TORINO-JUVENTUS

Il tecnico granata alla vigilia: "La squadra si sente forte e vuole dare una grandissima gioia a tifosi e società"

© Getty Images "Se analizzo il lavoro di questi anni, che è stato fantastico, il derby è una macchia. Voglio vincere”. È l'imperativo del tecnico del Torino Ivan Juric alla vigilia del derby con la Juve. "È una partita speciale per tutti, ho tanta voglia di vincere perché la squadra si sente forte e vuole dare una grandissima gioia a tifosi e società perché lo meritiamo per tutto quello che stiamo facendo - ha detto Juric, che con i bianconeri ha un bilancio di quattro sconfitte e un pareggio - Su nove gol che abbiamo preso, sette sono arrivati sui calci piazzatie ora dovremo metterci più attenzione e più voglia di non subire: loro hanno una fisicità impressionante, ma noi siamo in un buon momento".



Sulle scelte di formazione: "Ilic torna a disposizione, ma parte dalla panchina perché non ha i 90 minuti mentre in attacco devo scegliere tra Sanabria e Okereke: entrambi sono soluzioni valide". "Allegri? Un grandissimo allenatore, si adatta e ha ottenuto grandissimi risultati - ha detto del collega bianconero - Non ha uno stile, varia e si adatta. Questa è la sua forza e magari al tempo stesso un difetto. Io sono un po' fissato e il pregio è un prodotto definito, ma manca la fantasia che ha Allegri. I punti deboli della Juve? Bisogna essere bravi a ribaltare l’azione quando sono aggressivi. Quando si abbassano serve lucidità per fare gol".