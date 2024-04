Arbitri: Maresca per il derby di Torino, Fourneau all'Inter, Massa al Milan 

© italyphotopress

Sono stati designati gli arbitri per il 32.mo turno di Serie A. Il derby Torino-Juve, big match di giornata in programma sabato alle ore 18, verrà diretto da Maresca. L'Inter, di scena in casa contro il Cagliari, verrà invece arbitrata da Fourneau. Il Milan, impegnato in trasferta contro il Sassuolo, è stato affidato a Massa, mentre Fabbri fischierà Napoli-Frosinone. Sempre per la lotta Champions, La Penna si occuperà poi di Bologna-Monza, Pairetto di Udinese-Roma e Sacchi di Atalanta-Verona.