Torino e l'Italia omaggiano il "Grande Torino": commozione nel ricordo degli 'Invincibili'

04/05/2019

Centinaia di tifosi hanno partecipato oggi pomeriggio alla messa solenne in Duomo, celebrata dal cappellano del club granata, don Riccardo Robella. Seduti nel coro della cattedrale i dirigenti, lo staff tecnico e la squadra attuale al gran completo, guidata dal presidente Urbano Cairo; ai lati dell'altare anche i familiari delle vittime del 4 maggio 1949 e tanti piccolissimi giocatori delle giovanili del Toro. Don Robella ha simboleggiato la tragedia di Superga rompendo un vaso e distribuendone i cocci. "Tutti devono portare nel cuore un coccio di quella squadra che non potrà rinascere, ma potrà risorgere. A ognuno spetta il compito di ricomporre quel vaso pieno di grandi valori, ricordando però che nessuno è portatore esclusivo della memoria, che va condivisa. Tutti ne siamo custodi e abbiamo il compito di trasmetterla a chi verrà dopo di noi". Don Robella ha ricordato gli allenatori granata morti nell'ultimo anno, Gustavo Giagnoni e Gigi Radice, gli altri "amici granata che non ci sono più", e le società gemellate con il Torino, Benfica, River Plate, Bastia, Chapecoense. La città era rappresenta dalla sindaca Chiara Appendino, che indossava il tricolore, e dal gonfalone. All'uscita da Duomo, la squadra granata si è imbarcata sul bus per Superga applaudita da una folla di tifosi.

GRANDE TORINO, MATTARELLA: "MEMORIA SEMPRE VIVA"

"La tragedia di Superga, nella quale persero la vita i campioni del grande Torino e quanti si trovavano con loro sull'aereo che li riportava a casa dopo la trasferta di Lisbona, e' una pagina indelebile della storia della nostra Repubblica e non soltanto del calcio italiano". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda la tragedia di Superga di cui ricorrono oggi i 70 anni. "Enorme fu l'emozione che immediatamente suscito' quello spaventoso incidente. Spontanea divenne tra gli italiani la condivisione del lutto per le vite spezzate di quei giovani, i cui volti erano un simbolo dello sport e, per questo, rappresentavano anche un segno della rinascita del Paese dopo gli orrori della guerra. Ma la memoria di quella squadra e' rimasta viva - ricorda il presidente - e anzi si e' rafforzata nel tempo. Ancora oggi, dopo 70 anni, il Torino di capitan Valentino Mazzola e' ricordato come una delle compagini piu' forti, come un esempio di vigore agonistico, di eccellenze individuali che moltiplicavano le qualita' collettive. I record raggiunti sono divenuti un mito calcistico per tutti i tifosi, non solo per quelli granata". Pertanto il presidente Mattarella "nel giorno dell'anniversario" desidera "anzitutto esprimere la vicinanza ai figli e ai nipoti delle vittime. Al suo club e alla citta' di Torino spetta il compito di continuare a trasmettere la memoria di quella squadra straordinaria e, con essa, i tanti valori positivi che testimoniava. Per tutto il movimento calcistico e' comunque un'occasione per riflettere sul proprio futuro, per far si' che i veloci, profondi cambiamenti di cui siamo partecipi non disperdano mai quei valori di autenticita', di rispetto, di lealta' nella competizione, di passione sincera e popolare, che costituiscono la bellezza dello sport".