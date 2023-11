Torino, Juric mostra il dito medio alla Maratona

TORINO

In tribuna perché squalificato, il tecnico granata si è rivolto alla Curva alla fine della partita contro il Sassuolo

Brutto gesto di Ivan Juric verso la Maratona alla fine della partita vinta contro il Sassuolo. Squalificato, il tecnico granata ha assistito al match dagli spalti accanto al dt Vagnati e al triplice fischio ha esultato e mostrato il dito medio alla Curva che era entrata allo stadio con 15 minuti di ritardo per contestare la squadra e la società dopo gli ultimi risultati deludenti. "Esultanza" che non è sfuggita alle telecamere e che rischia di avere ulteriori ripercussioni nel rapporto tra i tifosi e il tecnico anche dopo il successo contro i neroverdi.

PARO: "REAZIONE EMOTIVA, VOLEVA FESTEGGIARE"

Nel corso delle dichiarazioni a fine gara poi il vice di Juric ha commentato il gesto del tecnico cercando di gettare acqua sul fuoco. "E' molto emotivo, voleva festeggiare. Non so esattamente cosa sia successo, ma era una reazione emotiva - ha dichiarato Matteo Paro -. Ci teneva tanto, è uno che in campo si scarica e stare in un box dietro un vetro non lo aiuta".