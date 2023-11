Serie A, Torino-Sassuolo 2-1: Sanabria e Vlasic affondano i neroverdi 

TORINO-SASSUOLO 2-1

Seconda vittoria di fila per i granata, neroverdi in crisi di risultati

L'undicesima giornata di Serie A si chiude con il 2-1 del Torino al Sassuolo. Granata subito in vantaggio al 5' con Sanabria, ma al 18' Thorstvedt pareggia su assist di Berardi. A decidere la sfida è allora Vlasic che, entrato al 9' al posto dell'infortunato Ricci, segna a metà ripresa e regala i tre punti e la seconda vittoria consecutiva a Juric, ora a quota 15 insieme al Frosinone. I neroverdi di Dionisi, invece, restano a quota 11.

LA PARTITA

Con tanta sofferenza, ma il Torino centra il secondo successo di fila e chiude l'undicesima giornata di Serie A battendo 2-1 il Sassuolo all'Olimpico Grande Torino. Ai granata bastano appena 5 minuti per passare in vantaggio: Tameze recupera palla, scappa sulla destra e mette al centro per Sanabria, che dopo un errore ad inizio partita non sbaglia. Quattro minuti dopo, però, Juric perde Ricci per infortunio: al suo posto entra Vlasic. Al 18', poi, arriva la doccia fredda del pareggio, perché Ricardo Rodriguez perde palla e serve Berardi che regala a Thorstvedt il pallone dell'1-1, che entra dopo uno splendido sinistro a fil di palo. Lo svizzero ex Milan, inoltre, si fa male a fine primo tempo e deve lasciare il posto a Zima: i padroni di casa perdono dunque due slot prima dell'intervallo.

Nella ripresa, i neroverdi rischiano di completare la rimonta con il legno colpito da Laurienté al 66', ma due minuti dopo il Toro ritorna in vantaggio: Tameze recupera l'ennesimo pallone della sua partita e serve Vlasic, che con un preciso diagonale destro batte Consigli per il 2-1 dei padroni di casa. Al 75', Zapata si divora letteralmente il tris solo davanti a Consigli e grazia gli ospiti, poi il portiere è bravo anche su Sanabria che fallisce l'occasione della doppietta. Dionisi le prova tutte inserendo anche Mulattieri, ma il pareggio non arriva: il Sassuolo resta a quota 11, staccato ulteriormente dal Torino ora a 15 grazie al secondo successo di fila.

LE PAGELLE

Rodriguez 5 - Primo tempo da dimenticare: regala il momentaneo 1-1, poi è costretto ad uscire per infortunio.

Tameze 7 - Scatenato in fase di interdizione: due recuperi e due assist per Sanabria e Vlasic.

Vlasic 7 - Il croato sa benissimo come sfruttare un'occasione: entra per sostituire l'infortunato Ricci e decide la partita.

Ferrari 5 - Da un suo errore nasce la ripartenza che porta all'1-0 del Torino, poi non riesce ad invertire la tendenza.

Laurienté 5,5 - Mancano i suoi soliti spunti, anche sfortunato quando centra il legno.

IL TABELLINO

TORINO-SASSUOLO 2-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 7, Buongiorno 6, Rodriguez 5 (44' Zima 6); Bellanova 6,5 (38' st Lazaro sv), Linetty 6, Ilic 6, Ricci sv (9' Vlasic 7), Vojvoda 6; Sanabria 7 (38' st Radonjic sv), Zapata 5. A disp.: Gemello, Popa, Sazonov, N'guessan, Seck, Gineitis, Karamoh, Pellegri. All.: Juric 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Ferrari 5, Erlic 6, Viña 6; Boloca 5,5 (48' st Mulattieri sv), Thorstvedt 7 (34' st Volpato 6); Berardi 6,5, Bajrami 5,5 (1' st Racic 6), Laurienté 5,5 (42' st Castillejo sv); Pinamonti 5,5 (34' st Defrel 6). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Lipani, Ceide. All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 5' Sanabria (T), 18' Thorstvedt (S), 23' st Vlasic (T)

Ammoniti: Sanabria (T), Berardi (S)

• Antonio Sanabria è tornato al gol in Serie A a distanza di 169 giorni dalla marcatura precedente (il 21 maggio scorso contro la Fiorentina); l’attaccante ha realizzato quattro reti contro il Sassuolo in Serie A, contro nessun’altra squadra ha segnato così tanto nella competizione.• Adrien Tameze è il primo calciatore del Torino a fornire due assist in una singola partita di Serie A da Nikola Vlasic contro lo Spezia il 27 maggio scorso – in generale il calciatore ha fornito oggi lo stesso numero di passaggi vincenti raccolti nelle precedenti 123 partite disputate in massima serie (due, entrambi col Verona).• Il Torino ha vinto due partite di fila per la seconda volta in questa Serie A; la precedente a settembre contro Genoa e Salernitana.• A partire da gennaio 2023, Domenico Berardi è il giocatore che ha fornito più assist in Serie A (nove); più in generale, nel periodo, solo Lautaro Martínez (30) ha preso parte a più reti rispetto al calciatore neroverde nella competizione (25 – 16 gol e nove passaggi vincenti).• Da gennaio 2023 Domenico Berardi è il giocatore della Serie A che ha contribuito in percentuale a più reti per una singola squadra della competizione - 54% (25/46 con 16 reti e nove assist col Sassuolo).• Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (2N) dopo che aveva vinto tre delle quattro precedenti (1P).• Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 19 partite di Serie A; eguagliata la striscia di partite consecutive con almeno una rete al passivo più lunga del club neroverde nel massimo campionato (19 anche tra ottobre 2021 e febbraio 2022) – in generale solo il Livorno (27) conta una striscia aperta di partite consecutive con almeno un gol al passivo più lunga nella competizione.• Nikola Vlasic ha segnato il primo gol in questa Serie A alla nona presenza nel torneo; il calciatore non andava a bersaglio in Serie A dallo scorso 14 maggio (v Verona).• Kristian Thorstvedt ha segnato il suo 3° gol in Serie A, ritrovando la rete nella competizione per la prima volta dal 25 febbraio scorso (v Lecce).• Quello di Antonio Sanabria (4:19) è stato il gol più veloce del Torino in Serie A da quello di Yann Karamoh contro la Juventus dello scorso 28 febbraio (1:32).• Il Torino ha operato due cambi nel corso di un primo tempo di Serie A per la prima volta dal 17 dicembre 2020 (due anche in quel caso, contro la Roma).• Il Torino ha concluso nove volte in porta nella partita contro il Sassuolo; i granata non calciavano così tante volte nello specchio della porta avversaria in un singolo match di Serie A dal 15 gennaio 2022 contro la Sampdoria (12 in quel caso).