Torino, confronto Cairo-Mazzarri negli spogliatoi di Lecce

Il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino è sempre più a rischio: dopo il pesante ko contro il Lecce, il presidente granata Urbano Cairo è sceso negli spogliatoi dello Stadio Via del Mare per un confronto diretto con il tecnico. Dopo il 7-0 subito contro l'Atalanta, l'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, il 4-0 di oggi contro i giallorossi salentini ha il sapore del capolinea per l'allenatore toscano. Due i nomi che circolano per la sua sostituzione in caso di esonero: l'ex tecnico della Primavera del Torino Moreno Longo, come soluzione ponte sino al termine della stagione, o il più esperto, nonché ex, Gianni De Biasi.