Torino, Cairo: "Per il video dal pullman prenderemo provvedimenti"

Il presidente granata risponde ad alcuni tifosi sui social: "Una cosa inaccettabile"

"Una cosa inaccettabile! Prenderemo provvedimenti ma senza fare processi pubblici. Mi è dispiaciuto molto": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a proposito della polemica che si è scatenata tra i tifosi granata per il video pubblicato sui social, e poi rimosso, dal portiere Gemello mentre si trovava sul bus della squadra a Superga per la celebrazione del 75/o anniversario della tragedia del Grande Torino. Il patron ha risposto su Instagram a un tifoso che gli chiedeva dell'argomento. Nel video di Gemello si percepivano commenti non lusinghieri nei confronti dei tifosi granata.

LOVATO E PELLEGRI SI DIFENDONO: "MAI DETTO NULLA CONTRO I TIFOSI DEL TORO"

Igiocatori del Torino Matteo Lovato e Pietro Pellegri si difendono dall'accusa di aver pronunciato parole contro i tifosi granata durante la commemorazione per il Grande Torino a Superga. La polemica è stata sollevata da un breve video del portiere Gemello, poi rimosso dai social, nel quale si sentono delle persone, presumibilmente dai giocatori, non inquadrate, a bordo del pullman della squadra ironizzare sui supporter presenti. 'Sono gli stessi che ci fischiavano', dice una voce. 'Sì, sì'', si sente come risposta. Sui social si è ipotizzato che a parlare fossero, appunto, Lovato e Pellegri. I due hanno fatto chiarezza su Instagram. "Torino e il Torino Fc sono la realtà più bella a cui mi sono affacciato da quando gioco a calcio", scrive il difensore. "Ho iniziato ad amare il Toro da quando ho capito cosa significa rappresentare questa società. Chi mi conosce realmente sa il profondo rispetto e ammirazione, che ho sempre portato nella vita, a chiunque! E vengo pure accusato di aver detto qualcosa contro i nostri tifosi? Non lo accetto, perché non fa parte della mia persona, ed contro i valori in cui credo! Superga è stata un'esperienza incredibile, forte e profonda". "Essere parte del Torino e avere la possibilità di vivere in prima persona questa giornata è qualcosa di unico che resta nel cuore", prosegue Lovato. "Un evento che prima di ieri avevo solo visto nelle pagine di cronaca. E mi sento dire che io avrei mancato di rispetto ai tifosi e alla società? Vengo accusato di aver detto parole che non avrei mai pensato, figurarsi detto. Mi aspetto che la società faccia chiarezza e prenda provvedimenti che un gesto del genere merita. Grazie". Questo invece il post di Pellegri: "Accetto le critiche e mi assumo tutte le responsabilità quando commetto degli errori. Rispetto le opinioni altrui, ma non accetto di essere accostato a un video che sta circolando poiché la mia voce non è presente".

