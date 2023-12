Serie A, Torino-Empoli 1-0: decide un colpo di testa di Zapata

TORINO-EMPOLI 1-0

All'Olimpico i granata vincono di misura e si avvicinano alla zona valida per un posto in Europa

Torino, Zapata regola l'Empoli





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Scatto del Torino nella zona a ridosso per un posto in Europa. Nella 16.ma giornata di Serie A la squadra di Juric batte l'Empoli 1-0 e si porta a 23 punti. All'Olimpico nel primo tempo ritmi alti e tanti episodi. Sanabria segna un gran gol in rovesciata, ma l'arbitro annulla per una posizione irregolare, poi il direttore di gara deve interviene ancora per neutralizzare le reti di Ebuehi e Cacace. In mezzo il sigillo di Zapata (25') su assist di Bellanova. Incornata che sblocca il match e decide la partita. Nella ripresa l'Empoli prova infatti a reagire, ma Milinkovic Savic è attento e con tante interruzioni di gioco il risultato non cambia più.

LA PARTITA

A caccia di punti per guadagnare terreno in classifica e puntare l'Europa, Juric davanti conferma il tandem Sanabria-Zapata, in mediana lascia fuori l'ex Ricci e sulle corsie punta su Vojvoda e Bellanova. Senza Caputo e con Baldanzi recuperato solo per la panchina, Andreazzoli invece in attacco si affida a Shpendi con Cambiaghi e Fazzini a supporto sulla trequarti e Marin, Maleh e Grassi in cabina di regia. Alto e in pressione, è il Torino a partire meglio e a spingere con più intensità sulla destra. Bellanova non riesce a girare in porta dopo una spizzata in area di Zapata, poi Buongiorno spara alto dal limite. Aggressiva sui portatori e padrona del possesso, la squadra di Juric manovra con tanti uomini, si appoggia a Vlasic tra le linee e attacca la profondità con le punte. Pescato da Zapata, Sanabria prima impegna Berisha poi segna in rovesciata, ma Marinelli annulla tutto per una posizione irregolare di Vlasic. Episodio che costringe l'Empoli a reagire, allunga le squadre e apre gli spazi. Lento a manovrare, l'Empoli palleggia con più precisione, ma non fa male. Il Torino invece spinge e affonda il colpo. Servito col contagiri da Sanabria, Bellanova crossa per Zapata e il colombiano non perdona di testa sovrastando Ismajli. Gol che rompe l'equilibrio e accende la gara. Dopo un'incursione di Vojvoda, Berisha evita subito il raddoppio opponendosi due volte a Ilic, poi Ebuehi anticipa Milinkovic Savic e va a bersaglio sugli sviluppi di una mischia in area, ma Marinelli annulla ancora tutto con l'aiuto del Var. Decisione giusta che salva i granata per pochi centimetri e insieme a un altro gol annullato a Cacace e a un destro alto di Linetty porta le squadre negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio di misura.

La ripresa inizia senza cambi, con poca precisione negli appoggi e tante interruzioni di gioco. Tema tattico che segna l'inerzia del match e blocca la partita in mediana. Da una parte Cambiaghi ci prova dal limite, ma il suo destro finisce largo. Dall'altra un colpo di testa di Sanabria termina invece fuori bersaglio. A ritmi bassi e con poche giocate sugli esterni la gara non decolla e Andreazzoli prova a dare una scossa all'Empoli levando Shpendi e Marin e facendo entrare Destro e Cancellieri. Mossa che crea subito una situazione pericolosa disinnescata da Milinkovic-Savic e a cui Juric risponde con gli ingressi in campo di Djidji e Lazaro al posto di Tameze e Vojvoda. Più rapido nelle ripartenze, l'Empoli prova ad aumentare i giri appoggiandosi a Cancellieri. Compatto e ordinato, il Torino però serra le linee, chiude gli spazi per le imbucate e respinge l'assalto mostrando i muscoli. Fazzini calcia una punizione sopra la traversa, poi per l'ultimo quarto d'ora di gioco Andreazzoli getta nella mischia anche Baldanzi e Ranocchia. Più alto, l'Empoli prova a costruire da dietro, ma il possesso dei toscani non trova sbocchi e sbatte contro il bunker granata. Un destro di Cacace termina a lato, poi c'è spazio solo per un'uscita di Milinkovic-Savic e una chiusura di Djidji. Al Torino basta Zapata per continuare a tenere il sogno europeo nel mirino. Per l'Empoli invece la classifica è ancora complicata.



LE PAGELLE

Zapata 7: dinamico e reattivo, attacca la profondità lavorando in tandem con Sanabria. Sblocca il match di testa sovrastando Ismajli, poi lavora bene anche al servizio della squadra senza mollare fino alla fine

Sanabria 6,5: sempre pronto a lottare, a liberarsi per lo scarico da dietro e per innescare i compagni in fascia. Nel primo tempo segna un gol spettacolare in rovesciata, ma Vlasic è in fuorigioco e l'urlo di gioia si strozza in gola. Poi dà il via con una gran giocata di prima all'azione che porta al gol di Zapata

Buongiorno 6,5: potente e preciso in marcatura. Non dà scampo a Shpendi nell'uno contro uno annullandolo in tutte le situazioni. Nella ripresa Destro lo impegna di più e rimedia anche un giallo

Ismajli 5: Zapata e Sanabria si muovono molto e senza riferimenti precisi perde un po' il contatto con l'avversario e le misure in marcatura. Sul gol di Zapata si fa saltare in testa, poi fatica anche in fase di impostazione

Shpendi 4,5: Buongiorno lo marca stretto e non riesce mai a tenere palla, a far salire la squadra o a puntare la porta. Non riesce a dare presenza e peso alla fase offensiva. Nella ripresa lascia il posto a Cancellieri

Fazzini 5,5: il Torino in mediana aggredisce e per la prima ora di gioco fatica a trovare la posizione giusta per dar fastidio tra le linee ai granata. Meglio dopo l'ingresso di Destro e Cancellieri



IL TABELLINO

TORINO-EMPOLI 1-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 7; Tameze 6 (20' st Djidji 6), Buongiorno 6,5, Rodriguez 6; Bellanova 6 (40' st Soppy sv), Ilic 6,5, Linetty 6,5, Vojvoda 6 (20' st Lazaro 6); Vlasic 5,5; Sanabria 6,5, Zapata 7 (50' st Pellegri sv).

A disp.: Gemello, Popa, Zima, Sazanov, Seck, Ricci, Gineitis, Karamoh, Radonjic. All.: Juric 6,5

Empoli (4-3-2-1): Berisha 6; Ebuehi 6, Ismajli 5, Luperto 5,5, Cacace 6; Marin 5,5 (16' st Destro 6), Grassi 5,5 (31' st Ranocchia 5,5), Maleh 5,5 (31' st Baldanzi 5,5); Fazzini 5,5, Cambiaghi 5,5 (40' st Gyasi sv); Shpendi 4,5 (16' st Cancellieri 6,5).

A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Bastoni, Maldini. All.: Andreazzoli 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 25' Zapata (T)

Ammoniti: Linetty, Bellanova, Buongiorno, Vlasic (T); Cacace, Luperto (E)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Il Torino ha guadagnato 23 punti in questo campionato, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)solo nel 2016/17 (25) ne ha conquistati di più dopo le prime 16 giornate del torneo.

• L'Empoli ha perso 10 partite in questo campionato, nella sua storia solo una volta ha subito più sconfitte dopo le prime 16 giornate di Serie A: 11 nel 2003/04.

• Dal suo esordio in Serie A (28/09/2013) solo Leonardo Pavoletti (30) ha segnato più gol di testa di Duvàn Zapata nella massima serie (26).

• L’Empoli è la squadra che non ha trovato il gol per più partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione (nove come il Clermont)

• Il Torino ha ottenuto tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dai sei ottenuti tra gennaio e marzo 2019.

• Il Torino ha vinto tre successi in casa di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

• Duván Zapata ha segnato in due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021

• Raoul Bellanova ha già servito 2 assist (in 16 partite) in questa Serie A, tanti passaggi vincenti quanti quelli fatti registrare nelle precedenti 3 stagioni nel massimo campionato (in 50 gare giocate)

• Tutti i quattro gol realizzati da Duván Zapata col Torino in Serie A sono arrivati in gare casalinghe.

• 100ª panchina per Ivan Juric con il Torino in tutte le competizioni.

• Il Torino ha schierato la propria formazione con l’età media più alta nella Serie A 2023/24 (27 anni e 208 giorni).