Serie A, anche Lazio-Torino verso il rinvio: l'Asl lo ha comunicato alla Lega

Torino-Sassuolo, che era in programma stasera, è stata rinviata a causa dei tanti casi Covid nel club granata al 17 marzo, ma con ogni probabilità anche Lazio-Torino di martedì 2 marzo verrà rinviata. A tutela della salute dei calciatori granata e delle eventuali persone che ci entrerebbero in contatto, il viaggio nella Capitale infatti non verrà autorizzato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega che l’Asl di Torino ha già inviato una comunicazione scritta alla Lega con la quale di fatto anticipa che il viaggio nella Capitale non verrà autorizzato.