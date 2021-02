Covid, cluster nel Torino: sfida col Sassuolo verso il rinvio, a rischio anche la Lazio

SI ATTENDE LA DECISIONE

Confermata la positività di almeno sei giocatori granata. La Lega prenderà una decisione sul rinvio delle due gare

Il Covid è tornato a tormentare anche la Serie A. L'emergenza per il virus ha colpito il Torino con la società granata che ha comunicato la sospensione dell'allenamento su indicazione dell'ASL per la positività riscontrata di almeno sei giocatori, più un tampone dall'esito incerto di un settimo. Torino-Sassuolo di venerdì sera va verso il rinvio e la Lega Serie A prenderà una decisione in merito, ma anche l'infrasettimanale con la Lazio è a forte rischio.

Il cluster di Covid-19 che ha colpito la squadra di Nicola non va sottovalutato e i due casi accertati prima dell'ultima sfida di campionato sono diventati sei nel giro di pochi giorni, escludendo nel conteggio i familiari di alcuni dei giocatori coinvolti. Per questo l'ASL di competenza ha stoppato l'allenamento del Torino e per lo stesso motivo, in attesa della decisione ufficiale, la Lega Serie A dovrebbe optare - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - per il rinvio di Torino-Sassuolo in programma venerdì sera.

A questo però va aggiunta un'ulteriore complicazione. Martedì 2 marzo, infatti, all'Olimpico di Roma sarebbe previsto l'anticipo del turno infrasettimanale in casa della Lazio alle 18.30. Per non rischiare complicanze, la Lega Serie A potrebbe optare per il rinvio anche di quella sfida.

Al momento sono sei i calciatori positivi nel Torino tra cui Linetty, che ha dovuto saltare l'ultima sfida di campionato, capitan Belotti, Singo e Baselli, più Bremer nel cui caso però il tampone sarà ripetuto per esito incerto.