Petrachi: "Carico per ritorno al Toro: l'Europa non deve essere un ricordo"

Torino nel caos: brutta sconfitta e altra protesta contro Cairo
Il dirigente leccese torna direttore sportivo dei granata dopo la prima avventura dal 2010 al 2019di Redazione
"Il presidente voleva capire se fossi pronto a tornare e avessi le motivazioni, ho risposto che sono nato pronto: sono arrivato di notte": così il nuovo direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, si presenta in conferenza stampa. "Cerco sempre di creare una famiglia e un senso di appartenenza, voglio risentire quel calore - continua il dirigente granata - e voglio che l'Europa non sia soltanto un ricordo: senza ambizione di poterla raggiungere, era inutile presentarsi qui".
Sul Toro di oggi: "Farò colloqui individuali per capire se ci sono scontenti e eventualmente cederli a gennaio - spiega Petrachi - ma prima di tutto ho parlato con Baroni per capire quale modulo vuole utilizzare: a gennaio sarà un mercato non di rivoluzione, ma di riparazione".
