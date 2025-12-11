Petrachi: "Carico per ritorno al Toro: l'Europa non deve essere un ricordo"

"Il presidente voleva capire se fossi pronto a tornare e avessi le motivazioni, ho risposto che sono nato pronto: sono arrivato di notte": così il nuovo direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, si presenta in conferenza stampa. "Cerco sempre di creare una famiglia e un senso di appartenenza, voglio risentire quel calore - continua il dirigente granata - e voglio che l'Europa non sia soltanto un ricordo: senza ambizione di poterla raggiungere, era inutile presentarsi qui".