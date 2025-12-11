Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
torino
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL DS

Petrachi: "Carico per ritorno al Toro: l'Europa non deve essere un ricordo"

Il dirigente leccese torna direttore sportivo dei granata dopo la prima avventura dal 2010 al 2019

di Redazione
11 Dic 2025 - 13:54

"Il presidente voleva capire se fossi pronto a tornare e avessi le motivazioni, ho risposto che sono nato pronto: sono arrivato di notte": così il nuovo direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, si presenta in conferenza stampa. "Cerco sempre di creare una famiglia e un senso di appartenenza, voglio risentire quel calore - continua il dirigente granata - e voglio che l'Europa non sia soltanto un ricordo: senza ambizione di poterla raggiungere, era inutile presentarsi qui".

Leggi anche

Terremoto Toro: Vagnati sollevato dall'incarico, al suo posto torna Petrachi

Sul Toro di oggi: "Farò colloqui individuali per capire se ci sono scontentieventualmente cederli a gennaio - spiega Petrachi - ma prima di tutto ho parlato con Baroni per capire quale modulo vuole utilizzare: a gennaio sarà un mercato non di rivoluzione, ma di riparazione". 

Torino nel caos: brutta sconfitta e altra protesta contro Cairo

1 di 4
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

gianluca petrachi
torino
urbano cairo

Ultimi video

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

I più visti di Torino

Terremoto Toro: Vagnati sollevato dall'incarico, al suo posto torna Petrachi

Milan, la trasferta contro il Torino è stregata. Ma la 'kryptonite' è Allegri

Lecce-Torino: le foto del lunch match

Il Lecce sorprende il Toro con Coulibaly-Banda: Falcone blinda i tre punti nel recupero

Torino, furibonda lite tra Juric e il ds Vagnati: insulti e spintoni

Mazzarri, vittoria e... rabbia: "Dei tifosi non parlo, Verdi porti rispetto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:36
Finlandia: tifosi bruciano stadio dopo retrocessione VIDEO
15:20
Serie B, il pallone invernale è giallo
15:18
Serie A, Jamie Vardy è il giocatore del mese di novembre
14:31
Guardiola pazzo di Rodrygo: "Gli ho detto che è fortissimo"
13:25
Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: almeno un mese di stop