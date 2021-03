Il Torino ritrova il suo capitano: Belotti negativo al Covid

TORINO

Fine dell’incubo per l’attaccante, che svolgerà la visita di idoneità sportiva e domani farà il primo allenamento con i compagni

Nel momento più difficile del Torino la notizia più bella: Andrea Belotti è tornato negativo al Covid-19 e i granata possono riabbracciare il proprio capitano. l'Asl Città di Torino ha comunicato la notizia al club e al diretto interessato, che dopo 18 giorni in isolamento sosterrà la visita medica per riavere l'idoneità sportiva, come previsto dal protocollo. Domani invece è previsto il primo allenamento insieme ai compagni, che preparano la gara con la capolista Inter.















Diciotto giorni lontano dal Torino, poco più di due settimane in cui però è successo di tutto: la squadra in quarantena domiciliare per una settimana, la pesante sconfitta di Crotone e anche la nascita della sua prima figlia, che non ha ancora potuto abbracciare. Il tampone negativa ha finalmente liberato il Gallo da un incubo e restituisce a Nicola un giocatore fondamentale per la corsa salvezza.

Con ogni probabilità sarà difficile vedere Belotti in campo dal primo minuto contro la squadra di Conte, ma altrettanto probabilmente il Gallo sarà tra i convocati. Mercoledì 17 c’è poi il recupero del match rinviato contro il Sassuolo e per la sfida ai neroverdi Belotti vuole riprendersi la fascia e il suo posto in attacco.

