Europa League, Torino-Wolverhampton alle 21: Mazzarri con Belotti-Zaza, Cutrone in panchina

ANDATA PLAYOFF

di

Massimo Rognoni

Continuare in Europa. È questo l'obiettivo del Torino che punta alla fase a gironi dell'Europa League: stasera, ore 21, per l'andata del playoff arriva il Wolverhampton, settimo in Premier League nella scorsa stagione così come il Toro in Serie A. Per centrare l'impresa servirà una gara quasi perfetta e soprattutto servirà il cuore Toro. Il 12esimo uomo in campo a torino si chiama Curva Maratona, da sempre nella storia granata un'arma in più. Il Toro sfida Cutrone

Poi logicamente servono i gol e per questo la coppia d'attacco Belotti-Zaza (con Iago fuori per infortunio) è pronta ad aumentare il bottino di questi preliminari: il Gallo ha già segnato 4 reti, uno in meno il suo compagno di reparto. Ai preliminari il Toro ha vinto tre partite pareggiandone una con un bottino di 13 gol fatti e due subiti, bilancio più che positivo superato però nei numeri dagli inglesi che hanno vinto 4 partite su 4 con 14 gol all'attivo ed uno solo subito.

Una sfida incerta e difficile, insomma, per la squadra di Mazzarri. A differenza di un Torino finora immobile sul mercato, gli inglesi si sono rafforzati molto spendendo la bellezza di 97 milioni. e tra i nuovi acquisti c'è pure Cutrone che questa sera partirà dalla panchina. L'ex milanista è stato a lungo nel mirino del Toro e sogna di segnare il suo primo eurogol con i lupi inglesi a un Torino che non è mai riuscito a perforare in maglia rossonera.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Torino (3-4-1-2): Sirigu: Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennet, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Diogo Jota, Jimenez. All. Nuno Espirito Santo.