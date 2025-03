Il Torino ha organizzato un appuntamento a porte aperte per i tifosi. Per non perdere il ritmo gara durante questa pausa per le nazionali, il tecnico Paolo Vanoli e i suoi ragazzi sosterranno un allenamento congiunto con l'Asti, formazione che milita in serie D. Per l'occasione, si apriranno le porte dello stadio Olimpico Grande Torino: l'ingresso per i tifosi sarà libero, l'appuntamento è per giovedì 20 marzo alle ore 14.30 nel settore Distinti dell'impianto.