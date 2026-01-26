Torino contestato, ultras annunciano: "Curva vuota col Lecce"

La sfida di domenica tra Torino e Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino si giocherà in un clima surreale. "Domenica la curva Maratona resterà vuota per tutta la partita" si legge in un volantino che sta facendo il giro dei social e firmato "Maratona 12", il settore più caldo del tifo granata. "Il 6-0 non è stato solo una sconfitta ma l'ennesima umiliazione, la fotografia di anni di gestione che hanno svuotato il Torino di identità, ambizione, rispetto" si continua a leggere nel comunicato, con la contestazione che riguarderà non solo il Presidente Cairo, ma anche la squadra di Baroni reduce dalla disfatta di Como e che sta continuando a precipitare in classifica, ora quintultima e con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. "La curva che manca parla più di qualsiasi coro" spiegano i gruppi organizzati della tifoseria del Toro.