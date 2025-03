Torino; altro pienone, oltre 20mila per il Verona

Continua a esserci grande entusiasmo intorno al Torino guidato da Paolo Vanoli. Questa sera la squadra sarà impegnata nel posticipo in trasferta sul campo della Lazio, poi domenica prossima alle 15 ci sarà il match interno contro l'Hellas Verona. E Ricci e compagni troveranno un altro pienone all'Olimpico Grande Torino: come riferito dal club in una nota ufficiale, è stata superata quota 20mila spettatori. Le vendite dei tagliandi proseguiranno per tutta la settimana per provare ad avvicinarsi al sold-out, con una promozione valida per i più giovani: tutti gli under 18 entrano a 5 euro nei Distinti e in curva Primavera, acquistando un biglietto a tariffa intera.